La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Ageless – $4.99 (prix de base: $14.99)

Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base: $29.99)

Among Us – $3.50 (prix de base: $5.00)

Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Astebreed – $5.99 (prix de base: $19.99)

Astro Bears – $1.99 (prix de base: $6.99)

Aviary Attorney: Definitive Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Azure Reflections – $12.49 (prix de base: $24.99)

BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

Bit.Trip Beat – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $2.49 (prix de base: $4.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $3.74 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Bridge Constructor: The Walking Dead – $5.99 (prix de base: $9.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base: $14.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base: $19.99)

Candle: The Power of the Flame – $4.99 (prix de base: $19.99)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $19.79 (prix de base: $59.99)

Carcassonne – $9.99 (prix de base: $19.99)

Catan – $9.99 (prix de base: $19.99)

Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

Chess Ultra – $4.99 (prix de base: $12.49)

Civilization VI – $19.79 (prix de base: $59.99)

Crown Trick – $13.39 (prix de base: $19.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Cthulhu Saves Christmas – $3.99 (prix de base: $9.99)

Cube Creator X – $11.99 (prix de base: $19.99)

Curious Expedition – $7.49 (prix de base: $14.99)

Danmaku Unlimited 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

Dicey Dungeons – $7.49 (prix de base: $14.99)

Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base: $12.99)

Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base: $49.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Doraemon Story of Seasons – $12.49 (prix de base: $49.99)

Double Switch: 25th Anniversary Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Quest – $3.24 (prix de base: $4.99)

Dragon Quest II – $4.21 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest III – $8.11 (prix de base: $12.49)

Earthlock – $5.98 (prix de base: $29.90)

Etherborn – $7.64 (prix de base: $16.99)

Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $7.99 (prix de base: $39.99)

Giga Wrecker Alt. – $9.99 (prix de base: $24.99)

Gnosia – $19.99 (prix de base: $24.99)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

God Eater 3 – $11.99 (prix de base: $59.99)

Gods Will Fall – $12.49 (prix de base: $24.99)

Going Under – $9.99 (prix de base: $19.99)

Grindstone – $14.99 (prix de base: $19.99)

Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $41.99 (prix de base: $59.99)

Hatsune Miku Logic Paint S – $12.60 (prix de base: $14.00)

Infernium – $2.20 (prix de base: $24.95)

Invisible, Inc. Nintendo Switch Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Jump Force Deluxe Edition – $24.99 (prix de base: $49.99)

Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99)

Kero Blaster – $3.99 (prix de base: $9.99)

KORG Gadget for Nintendo Switch – $33.60 (prix de base: $48.00)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Little Nightmares Complete Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Little Nightmares II – $23.99 (prix de base: $29.99)

Lonely Mountains: Downhill – $13.39 (prix de base: $19.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

Miles & Kilo – $1.99 (prix de base: $7.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $15.99 (prix de base: $39.99)

Moving Out – $12.49 (prix de base: $24.99)

Mr. Driller DrillLand – $7.49 (prix de base: $29.99)

My Hero One’s Justice – $9.59 (prix de base: $59.99)

My Hero One’s Justice 2 – $20.99 (prix de base: $59.99)

Namco Museum – $8.99 (prix de base: $29.99)

Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base: $19.99)

Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $24.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

NBA 2K21 – $4.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Nefarious – $3.74 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 3 – $5.99 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 4 – $11.99 (prix de base: $14.99)

Night Trap: 25th Anniversary Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Ni no Kuni – $9.99 (prix de base: $49.99)

Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base: $9.99)

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm – $22.49 (prix de base: $29.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $5.99 (prix de base: $14.99)

Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base: $11.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $6.39 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $17.99 (prix de base: $59.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $6.39 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base: $9.99)

Overcooked! 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked! All You Can Eat – $29.99 (prix de base: $39.99)

Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $5.99 (prix de base: $19.99)

Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

PGA Tour 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

Pode – $12.49 (prix de base: $24.99)

Postal Redux – $4.49 (prix de base: $9.99)

Rad – $4.99 (prix de base: $19.99)

Raji: An Ancient Epic – $12.49 (prix de base: $24.99)

Remothered: Broken Porcelain – $14.99 (prix de base: $29.99)

RICO – $7.99 (prix de base: $19.99)

Rise: Race the Future – $9.89 (prix de base: $16.49)

Shakedown: Hawaii – $7.99 (prix de base: $19.99)

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Slayin 2 – $2.99 (prix de base: $11.99)

Slime-san – $5.99 (prix de base: $11.99)

Sparklite – $9.99 (prix de base: $24.99)

Stick It to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

Stonefly – $13.99 (prix de base: $19.99)

Streets of Rage 4 – $14.99 (prix de base: $24.99)

Summer in Mara – $10.99 (prix de base: $24.99)

Superbrothers: Sword & Sorcery EP – $2.99 (prix de base: $9.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $8.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $11.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $49.99)

Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base: $34.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $9.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base: $49.99)

Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base: $24.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $12.49 (prix de base: $49.99)

Tharsis – $5.99 (prix de base: $11.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenant Edition – $31.99 (prix de base: $39.99)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game – Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Outer Worlds – $23.99 (prix de base: $59.99)

The Survivalists – $12.49 (prix de base: $24.99)

Touhou Spell Bubble – $38.49 (prix de base: $54.99)

Transformers: Battlegrounds – $19.99 (prix de base: $39.99)

Truberbrook – $9.89 (prix de base: $29.99)

Unrailed! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

Vaporum: Lockdown – $14.73 (prix de base: $21.99)

Vasara Collection – $4.99 (prix de base: $9.99)

Venture Kid – $2.50 (prix de base: $10.00)

Wild Guns Reloaded – $9.99 (prix de base: $19.99)

Wonder Boy Returns Remix – $7.49 (prix de base: $14.99)

Worms Rumble – $11.24 (prix de base: $14.99)

XCOM 2 Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base: $39.99)

YumeNikki: Dream Diary – $9.99 (prix de base: $19.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $15.99 (prix de base: $39.99)