Découvrez le trailer de gameplay de la nouvelle saison d’Apex Legends : Émergence

Le 26 juillet 2021 – La nouvelle saison d’Apex Legends : Émergence débarque le 3 août avec une toute nouvelle Légende qui peut changer le cours du jeu, une arme inédite inspirée du lore ainsi qu’un système d’arènes avec classement et bien plus encore. Tout cela forcera les Champions à être encore plus attentifs ou à en payer le prix dans les Jeux les plus dangereux à ce jour. Pour se préparer, Respawn Entertainment a publié un trailer de gameplay qui présente toute l’action à venir dans Apex Legends : Émergence :

Découvrez un aperçu de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre lors du lancement de la nouvelle saison la semaine prochaine :

La nouvelle légende : Seer est un mystérieux paria doté d’une nouvelle manière de localiser ses ennemis. Les capacités de cette nouvelle légende sont impressionnantes puisqu’il utilise des capteurs et des micro drones pour chasser avec une précision chirurgicale.

La nouvelle mitrailleuse Rampage : Que la fête commence, grâce à la toute nouvelle invention de Rampart, une puissante mitrailleuse à munitions légères qui, chargée avec des grenades thermiques peut avoir une vitesse de tir améliorée.

Mise à jour pour la carte Bord du Monde : Hammond continue de détruire Bord du Monde avec une renaissance et une refonte de la carte pour Émergence. Cela inclut quelques changements dans les points d’intérêt les plus populaires de la carte.

Arènes avec classement : Apex Legends poursuit le développement du mode Arènes avec l’ajout des Arènes classées, qui permettront aux joueurs de faire leurs preuves en tant que Prédateur Apex dans le mode Arènes comme dans le mode Battle Royale pour la toute première fois, ou de montrer qu’ils méritent leur place de Champion suprême en dominant les deux modes.

De nouvelles zones à conquérir : La rotation de la carte du mode Arènes bénéficie d’un nouveau rafraîchissement avec trois nouveaux points d’intérêt qui seront en rotation tout au long de la saison dont Hillside, Dôme et Oasis.

Apex Legends : Émergence inclut également un nouveau Passe de Combat proposant de nouveaux skins en édition limitée et des récompenses que les Légendes peuvent débloquer en relevant des défis et en gagnant des niveaux. Découvrez toutes ces nouveautés au lancement d’Émergence, le 3 août, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, et PC via Origin and Steam.