Mesurez-vous au jeu des Reapers dès aujourd’hui dans Neo: The World Ends with You sur Nintendo Switch

NEO: The World Ends With You

La suite tant attendue de The World Ends With You est maintenant disponible sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™

PARIS, le 27 juillet 2021 – NEO: The World Ends with You, le jeu de rôle et d’action développé par SQUARE ENIX®, est disponible dans le monde sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™.

NEO: The World Ends With You transporte les joueurs dans les rues animées de Shibuya où ils incarneront le protagoniste, Rindo, et lutteront pour leur survie dans le Jeu des Reapers. Rindo est accompagné par de nombreux personnages aussi stylés que mémorables avec lesquels il explore le cœur de Tokyo pour élucider les mystères qui se cachent derrière ce jeu sinistre.

NEO: The World Ends With You est désormais disponible sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Une version du jeu pour PC sera disponible cet été sur l’Epic Games Store. Les personnes qui achèteront le jeu avant le 26 août 2021 recevront des objets bonus dans le jeu qui les aideront à bien commencer le Jeu des Reapers. Les versions numériques du jeu sur PS4™ et Nintendo Switch proposeront l’ensemble de fringues légendaires, et les versions physiques commandées sur la boutique SQUARE ENIX incluront l’ensemble de survie pour le Jeu des Reapers.

De plus amples détails sur les points de vente des éditions physiques et numériques sont disponibles ici : https://www.theworldendswithyou.com.

Les personnes souhaitant essayer le jeu peuvent jouer à la démo gratuite disponible sur le PlayStation®Store et le Nintendo eShop et dans laquelle elles pourront découvrir les deux premiers jours du Jeu des Reapers. Dans le Jeu, Rindo et son ami Fret rencontreront d’autres Joueurs, commenceront à collectionner des badges de psychs et prendront part à des combats effrénés contre les mystérieux Échos, le tout au rythme d’une bande originale musclée composée par Takeharu Ishimoto (THRILL Inc). La progression dans la démo pourra être transférée vers le jeu complet pour les personnes qui achèteront NEO: The World Ends with You sur la même plateforme.

