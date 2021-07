eSports WRC presented by TOYOTA GAZOO Racing : les finales des éditions 2020 et 2021 auront lieu cet été à Ypres et Athènes

Lesquin, le 28 juillet 2021 – NACON et le studio KT Racing sont très heureux d’annoncer la tenue des finales 2020 et 2021 de l’eSports WRC presented by TOYOTA Gazoo Racing cet été, qui auront lieu respectivement en Belgique et en Grèce. Les meilleurs joueurs s’affronteront sur les éditions WRC 9, le jeu officiel du FIA World Rally Championship, pour la finale 2020 et sur WRC 10 pour la finale 2021, qui sera disponible le 2 septembre 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC et ultérieurement sur Nintendo Switch™.

La Finale eSports WRC 2020 à Ypres

Suite au report de l’édition 2020 à cause de la crise sanitaire, la finale du Championnat eSports WRC aura lieu le 14 août 2021 en marge du Renties Rallye de Ypres en Belgique. Au total, ce seront 10 finalistes qui s’affronteront pour le titre 2020 de Champion du Monde eSports WRC : les 8 finalistes qualifiés lors de la saison régulière qui a regroupée plus de 10 000 participants et qui a vu le jeune libanais Sami-Joe dominer la compétition, ainsi que les qualifications de Greekman, vainqueur d’une wild-card au Monte-Carlo eSports Launch et de Mihalo, vainqueur d’une wild-card au Neste Rally Finland eChallenge en août 2020.

L’événement est sponsorisé par TOYOTA Gazoo Racing qui offrira une Yaris GR au vainqueur et organisé en collaboration de Playseat, Fanatec, BenQ et FlexIT qui offriront également des prix aux joueurs, et fourniront aussi le matériel de la compétition.

Découvrez le classement des joueurs ci-dessous :

1 Wed_Sami-Joe05 Lebanon 2 RC LDLC OL NEXL France 3 Izamusing France 4 RC Noel France 5 WeD Subee203 Hungary 6 RC Jonno. Guernsey Island 7 WeD Komatsu Bulgaria 8 Botti Jr Italy Wildcard #1 Greekman Greece Wildcard #2 RC Mihalo Finland

La Finale eSports WRC 2021 à Athènes

La finale de l’édition 2021 de la compétition aura lieu pendant le Rallye de l’Acropole au vélodrome olympique d’Athènes le 8 septembre 2021 et verra s’affronter les 8 finalistes qui se sont qualifiés via la saison régulière, toujours en cours, et à nouveau dominée par Sami Joe, qui a signé 10 victoires consécutives ! Un 9ème pilote rejoindra les 8 joueurs en finale après la fin de la saison régulière le 9 août, lors d’un tournoi organisé par les organisateurs du Rallye de l’Acropole, réservé aux joueurs grecques et chypriotes, en partenariat avec Kotsovolos et Cosmote.

Les partenaires Playseat, Fanatec, BenQ et FlexIT seront également au rendez-vous pour cette nouvelle édition, ainsi que TOYOTA GAZOO Racing qui offrira une Yaris GR au vainqueur. Fruit de l’expertise de TOYOTA GAZOO Racing, Champion du Monde du WRC, cette voiture ultra-performante est équipée du nouveau système intelligent à 4 roues motrices « GR-FOUR », et d’un moteur enivrant à 3 cylindres turbo 1,6L qui délivre 261 Cv et 360Nm de couple, pour une conduite légère, puissante, et exaltante.

Pour cette édition 2021 de la finale, les joueurs s’affronteront sur WRC 10, qui sera alors sorti depuis quelques jour seulement !

Retrouvez le classement général actuel via le lien suivant : https://www.wrc.com/en/more/gaming/standings/

WRC 10 sera disponible le 2 septembre 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC et ultérieurement sur Nintendo Switch™.