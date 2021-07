Apex Legends – Émergence : Présentation des capacités de Seer

Le 29 juillet 2021 – Depuis sa naissance, Obi Edolasim est considéré comme un paria et un être maudit. Soutenu par sa famille qui croyait en son potentiel unique, il a été artiste avant de devenir une Légende. Avec ses micro drones et son œil d’artiste, Seer repère toutes les occasions manquées par les autres Légendes et les saisit de la plus belle des manières.

Découvrez les capacités et le potentiel destructeur de Seer dans notre nouvelle bande-annonce :

Le 3 août, Seer deviendra la 18e Légende du jeu. Le nombre total de Légendes a plus que doublé depuis le lancement du jeu. À l’époque, seulement 8 Légendes étaient disponibles. Découvrez comment ce paria aux capacités uniques traque ses ennemis avec une grâce féline.

Passif : Heartseeker – Écoutez et visualisez les ennemis dans un rayon de 75 m lorsque vous visez.

Capacité Tactique : Centre de l’attention – Invoquez des micro drones pour déclencher une explosion retardée qui traverse les murs. Cette explosion révèle la position des ennemis et interrompt leurs actions.

Capacité Ultime : Exhibit – Créez une sphère de micro drones qui vous permet de détecter les ennemis qui se déplacent rapidement ou qui tirent dans cette zone.

Dans Apex Legends – Émergence, découvrez également, dès le 3 août, un système d’Arènes classées, de nouvelles cartes d’Arène en rotation, la nouvelle mitrailleuse Rampage et une carte Bord du Monde ravagée. Le jeu est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC sur Origin et Steam.