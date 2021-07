Banners of Ruin est disponible sur Nintendo Switch

Comme annoncé il y a quelques semaines, Banners of Ruin, développé par MonteBearo et édité par Goblinz Publishing sera disponible en version 1.0 au prix de 17.99 € sur Steam, GOG, Epic Store et Nintendo Switch dès 19 heures.

Le nouveau trailer est disponible ci-dessus.

Dans Banners of Ruin, vous devrez construire votre deck avant de vous lancer dans une série de combats au tour par tour. Votre équipe, composée d’au maximum 6 personnages, devra se frayer un chemin dans les ruelles de la ville de Cap d’Aube. Chaque personnage peut débloquer un set de cartes et des capacités uniques qui amélioreront la puissance de leur deck et permettront d’explorer de nombreuses façons de jouer. Depuis sa sortie en accès anticipé, les développeurs ont ajouté une pléthore de nouvelles fonctionnalités, dont plus d’une centaine de cartes et de passifs, des nouveaux scénarios et ennemis ainsi que d’autres ajouts.

Fonctionnalités :