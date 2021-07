Les merveilleux jeux ORI reviennent dans une double édition sur Nintendo Switch !

Ori and the Will of the Wisps

Montreal, Canada, Saint-Ouen, France – 29 juillet 2021 : iam8bit, Moon Studios, Skybound Games et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée de Ori The Collection, une édition physique comprenant Ori And The Blind Forest ainsi que Ori And The Will Of The Wisps réunis sur une seule cartouche de Nintendo Switch, dès le 12 octobre 2021.

Cette collection primée et incontournable raconte l’histoire d’un jeune orphelin destiné à devenir un héros, dans un jeu d’action-plateforme visuellement époustouflant conçu par Moon Studios. Les graphismes sont peints à la main, les personnages sont méticuleusement animés et la musique est entièrement orchestrée.

Les bonus présents dans les éditions individuelles de ces jeux sortis au format physique l’année dernière seront réunis afin que les acquéreurs de Ori The Collection puissent profiter des mêmes avantages !

Ceux-ci sont :

Les bandes-son originales des deux jeux, sous la forme de codes de téléchargement numérique

Six cartes illustrées des artworks des deux jeux

La franchise Ori a démarré en mars 2015 avec le lancement d’Ori and the Blind Forest, qui a reçu des éloges écrasants, récoltant plus de 50 prix et nominations, notamment “Meilleure Direction Artistique” des Game Awards, le BAFTA Games Award pour la “Réalisation Artistique”, les DICE Awards pour la “Réalisation Exceptionnelle en Composition Originale”, “Direction Artistique” et “Animation”.

Ori and the Will of the Wisps a été lancé en mars 2020 avec le Xbox Game Pass, et a suscité la même admiration, puisqu’il a été nommé pour plusieurs prix aux Game Developer’s Choice Awards 2021, BAFTA Game Awards, D.I.C.E. Awards, SXSW Gaming Awards, ainsi que pour le Golden Joystick Award. Le titre a été qualifié d’incontournable par Metacritic lors de son lancement et a reçu des critiques extrêmement positives de la part des médias et des fans, GamesRadar+ l’ayant qualifié de “l’un des meilleurs jeux de plates-formes jamais réalisés, et… un candidat évident au titre de jeu de l’année”.

À propos de Ori The Collection :

Ori The Collection réunit pour la première fois deux jeux primés, Ori and the Blind Forest Definitive Edition et Ori and the Will of the Wisps, sur une seule cartouche.

Cette collection incontournable raconte l’histoire complète d’Ori, un jeune orphelin destiné à devenir un héros, dans un jeu d’action-plateforme visuellement époustouflant conçu par Moon Studios.

Découvrez les illustrations peintes à la main, les personnages méticuleusement animés et la partition entièrement orchestrée de deux jeux acclamés par la critique.

Ori The Collection est accompagné de bonus exclusifs : un set de cartes d’artworks des jeux et les bandes sonores numériques des deux jeux.

Caractéristiques principales :

Jouez à deux chefs-d’œuvre adorés et acclamés par la critique.

Vivez le voyage complet d’Ori

Maîtrisez de nouvelles compétences et affrontez des boss plus grands que nature.

Obtenez des bonus physiques : un set de cartes d’artworks des jeux et des bandes sonores numériques.

Ori The Collection sortira le 12 octobre 2021 en édition physique sur Nintendo Switch.