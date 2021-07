Omno sortira en fin d’année sur Nintendo Switch

Le pèlerinage épique entre terre et ciel se lance sur PC, Xbox One, PS4 et Game Pass

Le 29 juillet, Bielefeld, Allemagne – En partenariat avec Future Friends Games, le développeur solo Jonas Manke (AKA Studio Inkyfox) a sorti aujourd’hui son premier jeu, Omno, sur PC, Xbox One, PS4 et Game Pass. Un portage sur Switch est prévu pour plus tard dans l’année.

Omno vous emmène à la découverte d’un monde ancien et merveilleux, dans une aventure solo pleine d’énigmes, de secrets et d’obstacles à surmonter. Découvrez un monde vibrant rempli de formes de vie étranges et merveilleuses et découvrez la vérité derrière votre pèlerinage.

“Ce que je ressens aujourd’hui est indescriptible”, a déclaré Jonas Manke, créateur d’Omno. “Il y a cinq ans, tout cela n’était qu’un rêve. Aujourd’hui, il vous suffit d’allumer votre console ou PC et de découvrir le monde que j’ai créé. Merci à tous infiniment pour votre soutien et vos encouragements – j’espère sincèrement que vous apprécierez votre voyage dans Omno !”

