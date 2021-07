RiMS Racing : découvrez les coulisses du développement avec les 2 premières vidéos documentaires

Lesquin, le 29 juillet 2021 – NACON et RaceWard Studio sont heureux de dévoiler les coulisses de la création de RiMS Racing, un concept inédit de simulation de moto, disponible le 19 août prochain sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Dans une série de vidéos documentaires, les équipes créatives dévoilent les dessous de la production du jeu : le travail réalisé sur le moteur physique du KT Engine, permettant d’offrir la meilleure simulation possible, la précision de la mécanique de chacune des motos, les différents modes de jeu, l’ambiance sonore mais sans oublier également les fonctionnalités innovantes telles que le Motorbike Status Check qui offre une vue en temps réel de l’état des pièces de la moto ou encore la personnalisation extrême des motos et du pilote.

La première vidéo du journal des développeurs permet de découvrir toutes les étapes de la création du jeu, en commençant par la conception et les recherches des équipes afin de développer le jeu de simulation de moto le plus réaliste possible. Accompagné de Mauro Ferrari, Art Director, Alessandro Carullo, Game Designer et Sergio Rocco, Executive Producer, Marco Ponte, le CEO de RaceWard Studio et également Creative Director du jeu, explique l’importance des détails techniques indispensables à la conception du jeu, permettant d’offrir aux joueurs une expérience aussi immersive que possible. Un épisode qui met également en lumière la précieuse collaboration des constructeurs tels que Ducati qui revient, par la voix de son pilote test officiel, Alessandro Valia, sur l’histoire de Ducati et le réalisme offert par RiMS Racing.

Découvrez la première vidéo du journal des développeurs de RiMS Racing :