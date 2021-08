La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Road 96, Hoa, KeyWe, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Road 96 – 2.9GB

The Plane Effect – 2.5GB

KeyWe – 1.4GB

Hoa – 1.1GB

The Last Survey – 1.1GB

Zengeon – 975MB

CRASH: Autodrive – 966MB

Badland: Game of the Year Edition – 864MB

Tetragon – 676MB

A Monster’s Expedition – 654MB

Race Track Driver – 610MB

3D ADVANTIME – 479MB

Memory Lane 2 – 431MB

Haven Park – 414MB

Where’s Samantha? – 413MB

Fhtagn! – Tales of the Creeping Madness – 399MB

Enter Digiton: Heart of Corruption – 356MB

Fire Tonight – 291MB

Dating Life: Miley X Emily – 227MB

Picross S: Genesis & Master System Edition – 177MB

123 Dots – 152MB

Star Hunter DX – 148MB

I.F.O – 88MB

Theofil – 74MB

Have a Blast – 70MB

Demons of Asteborg – 44MB