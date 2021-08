Bilan des ventes de juillet 2021 au Japon (Famitsu)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Famitsu a partagé son dernier rapport mensuel sur les ventes de jeux vidéo au Japon, couvrant cette fois le mois de juillet 2021 (la période allant du 28 juin au 25 juillet, soit 4 semaines au total).

Le mois dernier, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD a été le jeu le plus vendu avec plus de 200 000 jeux vendus au détail. Ce remaster ne devrait pas avoir de mal à dépasser les ventes de l’original sur Wii. Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est n°2 avec 185 804 jeux vendus. Un début assez important, malheureusement bridé par des pénuries. Ce qui augmente, de facto, les ventes numériques qui ont été assez fortes. eBaseball Pro Yakyuu Spirits 2021 : Grand Slam, il connaît aussi des débuts intéressant avec 142 040 jeux vendus. Crayon Shin-chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi a fait un démarrage surprenant avec 130 134 jeux vendus (meilleur démarrage pour un jeu Crayon Shin-chan). Les détaillants ont tous deux sous-estimé la demande pour le jeu, et en conséquence, il a été sévèrement sous-livré. Il a été particulièrement difficile de le trouver dans les magasins au cours des deuxième et troisième semaines.

Pour une fois, le Top 5 Logiciels est dominé par les nouveautés, et toutes se sont vendues à plus de 100 000 unités. Famitsu souligne que c’est la première fois depuis novembre 2020 que les trois premiers jeux sont tous des nouveautés, les jeux du Top 4 sont tous au dessus de 100 000. Ah, et aucun jeu Ps5/4, évidement.

[NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword (Nintendo): 201 731 jeux vendus [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom): 185 804 jeux vendus [NSW] eBaseball Pro Yakyuu Spirits 2021: Grand Slam (Konami): 142 040 jeux vendus [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (Neos): 130 134 jeux vendus [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo): 69 754 jeux vendus

Top hardware: