Marvel’s Guardians of the Galaxy – Lady Hellbender : impitoyable cheffe et chasseuse galactique, ou bien plus ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

Le directeur des cinématiques et animations d’Eidos-Montréal partage un aperçu inattendu de l’un des personnages les plus imposants du jeu dans une nouvelle cinématique de Marvel’s Guardians of the Galaxy

PARIS, 5 août 2021 – Aujourd’hui, Eidos-Montréal a dévoilé une nouvelle cinématique de gameplay, après l’annonce mondiale de Marvel’s Guardians of the Galaxy à l’occasion de l’E3 en juin dernier. Dans cette cinématique, Star-Lord et les Gardiens élaborent un plan pour négocier avec Lady Hellbender, cheffe des Ténébreux, reine de Seknarf-9 et collectionneuse de monstres.

Alors que le joueur doit décider quel “monstre rare” vendre, c’est-à-dire Groot ou Rocket, ce moment mémorable déclenche une série d’événements qui propulsera cette bande de marginaux dans une virée déjantée à travers la galaxie pour essayer de sauver l’univers. Avec les commentaires de Darryl Purdy, directeur des cinématiques et animations chez Eidos-Montréal, il devient rapidement évident que tout n’est pas tel qu’il y paraît, et que Lady Hellbender n’est peut-être pas la chasseuse de monstres qu’on a décrite aux Gardiens.

Darryl Purdy explique : “Lady Hellbender est un personnage Marvel récent très apprécié des fans, et nous voulions nous assurer que sa place dans notre univers des Gardiens reflète bien sa personnalité, sa profondeur et sa nature complexes que les fans s’attendent à retrouver. Et comme on instille de l’humour dans chaque aspect de notre jeu, ça nous donnait l’opportunité de contrer les attentes et d’introduire une dynamique inattendue entre elle et un certain Destructeur.”

Enfin, Darryl partage aussi un aperçu des coulisses de la production du jeu, insistant sur l’importance qu’a eue la capture de mouvement en groupe pour donner vie à ces personnages galactiques. Près de six heures de cinématiques interactives ont été produites pour cette histoire originale aux multiples facettes.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (numérique), ainsi qu’en streaming via GeForce NOW, le 26 octobre 2021. Marvel’s Guardians of the Galaxy : version Cloud pour Nintendo Switch sera également disponible le 26 octobre dans certaines régions.