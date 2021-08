Nintendo US lance les promotions de l’été sur l’eShop Switch

Scott Pilgrim vs. The World™: The Game – Complete Edition

Overcooked! All You Can Eat

Nintendo US lance les promotions de l’été via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 11 aout. Elles ne seront pour le moment pas identiques en Europe.

Boomerang Fu – $5.99 (prix de base: $14.99)

Catherine: Full Body – $24.99 (prix de base: $49.99)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – $34.99 (prix de base: $49.99)

Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base: $14.99)

Fire Emblem Warriors – $41.99 (prix de base: $59.99)

Fuser – $29.99 (prix de base: $39.99)

Fuser VIP Edition – $69.99 (prix de base: $79.99)

Gonner 2 – $8.44 (prix de base: $12.99)

Good Job! – $13.99 (prix de base: $19.99)

Haven – $19.99 (prix de base: $24.99)

Heave Ho – $4.99 (prix de base: $9.99)

Hyrule Warriors: Definitive Edition – $41.99 (prix de base: $59.99)

Just Dance 2020 – $19.99 (prix de base: $39.99)

Kingdom: Two Crowns – $13.99 (prix de base: $19.99)

LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

Lumines Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario Tennis Aces – $41.99 (prix de base: $59.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

Moving Out – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked! All You Can Eat – $29.99 (prix de base: $39.99)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – $25.99 (prix de base: $39.99)

Puyo Puyo Tetris – $19.99 (prix de base: $39.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Risk of Rain 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

River City Girls – $20.99 (prix de base: $29.99)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $9.74 (prix de base: $14.99)

Snipperclips – $13.99 (prix de base: $19.99)

Splatoon 2 – $47.99 (prix de base: $59.99)

Stardew Valley – $9.99 (prix de base: $14.99)

Super Mario Party – $41.99 (prix de base: $59.99)

The Jackbox Party Pack 7 – $19.49 (prix de base: $29.99)

The Stretchers – $13.99 (prix de base: $19.99)

TowerFall – $3.99 (prix de base: $19.99)

Ultimate Chicken Horse – $8.99 (prix de base: $14.99)

Unravel Two – $9.99 (prix de base: $19.99)

Vitamin Connection – $13.99 (prix de base: $19.99)

Wargroove – $9.99 (prix de base: $19.99)

DLC

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition – $15.19 (prix de base: $94.99)

Fire Emblem Warriors + Season Pass – $55.98 (prix de base: $79.98)

Fire Emblem Warriors Season Pass – $13.99 (prix de base: $19.99)

Knockout City – $11.99 (prix de base: $19.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure – $7.49 (prix de base: $14.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Season Pass – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mortal Kombat 11 Ultimate – $23.99 (prix de base: $59.99)

Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion – $15.99 (prix de base: $39.99)

Snipperclips bundle – $20.98 (prix de base: $29.98)

Snipperclips DLC – $6.99 (prix de base: $9.99)

Splatoon 2 and Octo Expansion Bundle – $55.98 (prix de base: $79.98)

Splatoon 2 Octo Expansion – $13.99 (prix de base: $19.99)