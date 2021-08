The Falconeer : Warrior Edition sort aujourd’hui, lancé par un chant de marins inspirant.

Watford, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 29 juillet 2021 : Wired Production, le développeur indépendant visionnaire Tomas Sala et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie ce jour de The Falconeer: Warrior Edition avec un trailer de lancement motivant.

Après le lancement original sur la famille d’appareils Xbox et sur PC, cette édition définitive du jeu de combat aérien en monde ouvert, nominé aux BAFTA, est désormais disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. The Falconeer : Warrior Edition comprend de nombreuses mises à jour et tous les packs DLC à ce jour, ainsi que la toute nouvelle extension d’aujourd’hui, Edge of the World (également disponible séparément sur PC et sur consoles Xbox).

Le chant marin original composé pour la bande-annonce de lancement est écrite et chantée par Mikee Goodman (SixTh, Disco Elysium), et fait appel au violon d’Abi Fry (Bat For Lashes, British Sea Power). Cette “Ode au Capitaine Sala” est une célébration de ce qui peut être réalisé lorsque vous croyez en votre vision, tout comme Tomas Sala l’a fait avec The Falconeer.