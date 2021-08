Top des ventes de la semaine au Japon: la surprise Neo: The World Ends with You

NEO: The World Ends With You

Voici le top des ventes de la semaine (du 26 juillet au 01 août 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Une semaine avec beaucoup de sorties, mais, malheureusement, les ventes sont plutôt faibles dans l’ensemble… ce qui est normal en plein été. NEO : The World Ends With You connaît un lancement plutôt médiocre avec seulement 27 000 jeux vendues sur les deux plateformes sur lesquelles il est sorti. La version Nintendo Switch a été de loin la plus populaire avec 18 799 exemplaires, et seulement 9 248 exemplaires pour la version PlayStation 4. À titre de comparaison, l’original s’était vendu à 81 326 au lancement (et à près de 200 000 en LTD). Cela ne présage rien de bon pour l’avenir de la série…

The Great Ace Attorney Chronicles, il connaît des débuts plutôt corrects avec 14 460 exemplaires vendus sur Nintendo Switch (la version PlayStation 4 ne figure pas dans le classement, ce qui signifie qu’elle s’est vendue à moins de 9 248 exemplaires). En comparaison, les jeux originaux sur Nintendo 3DS se sont vendus à 136 191 exemplaires et 61 035 exemplaires respectivement au lancement (avec 8 915 unités pour le bundle comprenant les deux jeux). Des ventes plutôt logiques et attendues pour un portage de jeu 3DS.

01./00. [NSW] Neo: The World Ends with You <RPG> (Square Enix) {2021.07.27} (¥6.800) – 18.799 / NEW

02./01. [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD <ADV> (Nintendo) {2021.07.16} (¥5.980) – 18.620 / 220.351 (-56%)

03./00. [NSW] The Great Ace Attorney Chronicles <The Great Ace Attorney: Adventures \ The Great Ace Attorney 2: Resolve> <ADV> (Capcom) {2021.07.29} (¥4.990) – 14.460 / NEW

04./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 13.914 / 2.087.501 (-18%)

05./02. [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi # <ADV> (Neos) {2021.07.15} (¥5.982) – 12.342 / 142.476 (-46%)

06./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.225 / 3.944.450 (-6%)

07./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 11.678 / 2.721.949 (-28%)

08./08. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 9.839 / 191.175 (-24%)

09./05. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin <RPG> (Capcom) {2021.07.09} (¥6.990) – 9.524 / 195.328 (-41%)

10./00. [PS4] Neo: The World Ends with You <RPG> (Square Enix) {2021.07.27} (¥6.800) – 9.248 / NEW

La Nintendo Switch est encore une légère baisse cette semaine. Logique en période de vacances et surtout avec le calme important du software. L’annonce du modèle OLED ne semble pas trop avoir ralenti les ventes, pour le moment.