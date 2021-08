22 nouveaux jeux annoncés, datés ou reportés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Bone Marrow qui sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 4,99 €.

Bone Marrow est à la fois un jeu de réflexion basé sur la logique et un jeu de rôle. Le jeu consiste à combiner les nombres par paires, sachant que ces nombres sont aussi associés à des objets. Leur combinaison vous permettra de créer des armes, des boucliers et des potions plus efficaces qui augmenteront vos capacités d’attaque et de défense contre les monstres. Mais tout faux pas aura des conséquences ! Si vous aimez les jeux de réflexion, l’esthétique médiévale et les gameplays simples et élégants, Bone Marrow est fait pour vous !

Witch Spring 3 Re:Fine sortira lui le 13 aout prochain pour 39,99 €.

WitchSpring3 Re:Fine – The Story of Eirudy vous emmène dans une forêt brumeuse, où la sorcière Eirudy vit isolée du reste du monde, c’est alors qu’un jour elle rencontre dans la forêt un jeune homme intrépide nommé Adrian. La vie d’Eirudy va alors basculer et elle est se retrouve au cœur d’une aventure qui déterminera le destin des divinités et des humains. Le voyage commence et vous conduit sur un chemin divisé où s’opposent lumière et ténèbres – quelle voie choisirez-vous ? Avec un doublage japonais et un texte entièrement localisé en anglais, le jeu est un titre autonome dans l’univers de Witch Spring. Il est doté de nouvelles illustrations, de nouveaux sons, d’un magnifique style artistique et de personnages attachants.

Forever Entertainment a annoncé qu’il ne sortirait pas un, mais deux jeux cette semaine : Smashroom et Project Aether : First Contact.

Smashroom pour 9,99 €.

La foi de la forêt est menacée par des forces maléfiques. Avec votre nouvelle forme vous possédez de nouvelles capacités. À vous de briser le sortilège et de sauver la forêt, vous retrouverez peut-être ainsi votre humanité ! « Smashroom » est un jeu de plateforme et d’aventure indépendant. Le personnage principal est un petit champignon qui peut exploser autant de fois qu’il le souhaite, passant ainsi d’un niveau du jeu à l’autre. Sa capacité à exploser peut également être utilisée pour sauter lorsqu’il est déjà dans les airs et une partie du design des niveaux tourne autour de cette caractéristique. Une autre caractéristique importante du jeu est le système d’amélioration simple que le joueur peut utiliser pour faire progresser des compétences spécifiques, comme le taux d’attaque, la défense et les dommages éléments naturels spéciaux. De nouveaux niveaux de compétences peuvent être atteints en collectant des points qui s’obtiennent avec les ennemis, les boîtes et les roches destructibles.

Project Aether : First Contact pour 9,99 €.

Combattez la menace extraterrestre dans des niveaux uniques, chacun possédant un boss puissant à vaincre. Personnalisez l’attirail de votre mécha avec une variété d’armes puissantes, y compris un fusil d’assaut à tir rapide, un canon électrique haute puissante, une arme à faisceaux de particules concentrées et plus encore. À vous de choisir votre style de combat. Détruisez vos ennemis avec des armes à distance, ou en combat rapproché avec des coups d’épée destructeurs. Adaptez vos tactiques en fonction du scénario en cours. Utilisez les forces de l’ennemi à votre avantage ! Lorsque vous blessez les ennemis, cela amorce une explosion IEM puissante qui les détruira, ainsi que tout vaisseau présent dans la zone de déflagration. Montrez vos prouesses avec un rush de boss et des modes survie et ajoutez votre nom en haut du classement ! Différents modes de difficultés permettent aux joueurs endurcis de se lancer dans un défi ultime, mais proposent aussi une expérience de jeu plus indulgente pour les débutants du genre.

Dorfromantik sortira cette année sur Nintendo Switch.

Dorfromantik est un jeu de construction et de stratégie décontracté dans lequel vous construisez progressivement des paysages de village idylliques à partir de tuiles. Avec Dorfromantik, immergez-vous à nimporte quel moment dans un monde calme et paisible, et faites une pause dans la vie quotidienne. Dorfromantik offre également un défi à ceux qui le recherchent : Battre les meilleurs scores nécessite de la prévoyance et un placement stratégique. Dans Dorfromantik, vous commencez avec une pile de tuiles de paysage générées de façon aléatoire. Les unes après les autres, vous piochez les tuiles en commençant par le haut de la pile, et les placez sur l’un des emplacements possibles avec l’orientation souhaitée. Cela permet de créer des groupes et des combinaisons de paysages, tels que des forêts, des villages ou des plans d’eau, et vous êtes récompensé par des points en fonction de l’ajustement de la tuile. Sur certaines tuiles apparaissent des objets spéciaux qui vous donnent une tâche à accomplir : Par exemple, le moulin à vent veut être adjacent à 6 champs de céréales, la locomotive demande à être reliée à 10 rails, ou le cerf veut habiter une forêt d’au moins 50 arbres. Accomplissez ces quêtes pour obtenir davantage de tuiles afin de poursuivre l’expansion du paysage. La partie se termine lorsque la pile est épuisée. Au fur et à mesure que vous agrandissez le paysage, vous entrez dans de nouveaux biomes colorés et découvrez des objets de jeu pré-placés qui donnent des quêtes à plus long terme. Grâce à ces dernières, vous pouvez débloquer de nouvelles tuiles, de nouveaux biomes et de nouvelles quêtes.

Last Light est annoncé sur Nintendo Switch pour le 26 aout à 1 690¥.

Toujours au Japon, Entergram: Fuyu Kiss sortira lui sur Nintendo Switch le 25 novembre.

Parfait Remake sortira le même jour au Japon.

RICO London est un jeu de tir coopératif explosif et effréné. Frayez-vous un passage jusqu’au sommet d’un gratte-ciel grouillant de gangsters d’East End, seul(e) ou à deux. Enfoncez les portes, évitez les balles et enrichissez votre arsenal avec les armes de vos ennemis. Le titre fera son apparition sur Nintendo Switch le 2 septembre.

Londres, réveillon de la Saint-Sylvestre 1999. Tandis que tout le monde s’apprête à faire la fête, la police métropolitaine faite des heures supplémentaires. L’inspectrice Redfern assiste au déchargement d’armes destinées à du trafic au pied d’un gratte-ciel. Sans l’accord de ses supérieurs ni l’appui de ses collègues, Redfern prépare son entrée fracassante dans le nouveau millénaire. RICO London est un jeu de tir coopératif explosif et effréné. Frayez-vous un passage jusqu’au sommet d’un gratte-ciel grouillant de gangsters d’East End, seul(e) ou à deux. Enfoncez les portes, évitez les balles et enrichissez votre arsenal avec les armes de vos ennemis. Vous devez atteindre le sommet coûte que coûte. Des enjeux qui crèvent le plafond. Grimpez les étages d’un immeuble infesté de dangereux gangsters et éliminez des ennemis toujours plus forts. Plus vous montez, plus le jeu en vaudra la chandelle. Gros calibre. Les trois chargeurs de 9 mm que vous avez apportés ne suffiront jamais à passer le premier étage. Sélectionnez l’arme adaptée au moment parmi votre arsenal toujours plus varié pour éliminer vos ennemis. Les avantages du métier. Personnalisez votre équipement à l’aide de différentes compétences et améliorations. Perfectionnez-vous tout au long de la nuit. Double peine. Ce ne serait pas un jeu coopératif sans partenaire à vos côtés. Faites appel à un binôme en local ou en ligne. Vous seuls pouvez éliminer cette horde de gangsters, et il n’y a qu’une façon de le faire : en enfonçant les portes et en tirant sur tout ce qui bouge !

Ziggurat Interactive a annoncé aujourd’hui qu’ExZeus : The Complete Collection, un bundle comprenant les jeux de tir sur rail ExZeus et ExZeus 2, soritra sur Nintendo Switch. Il sera lancé cet été.

Drum Box est annoncé sur Nintendo Switch:

La sortie de Monster Harvest était initialement prévue en mai. Elle a ensuite été reportée au mois de juillet, puis au 19 août. Le jeu sortira finalement le 29 août.

Préparez-vous à embarquer dans une aventure unique et commencez votre nouvelle vie à Planimalis. Développez votre propre ferme, bâtissez et personnalisez votre maison, fabriquez vos propres meubles, confectionnez de délicieuses confitures et faites muter vos plants pour créer des compagnons loyaux et sans peur à emmener au combat ! Durant votre épopée à Planimalis, vous rencontrerez d’étranges slimes qui peuvent faire muter vos plants de façon totalement inattendue ! Selon la saison, le slime ou le plant que vous faites muter, vous pourrez créer jusqu’à 72 mutations différentes ! Les Planimaux sont de loyales plantes mutantes qui restent à vos côtés contre vents et marées. Ils deviendront des compagnons essentiels lors de vos aventures à travers Planimalis, où vous pourrez participer à des combats au tour par tour passionnants et explorer des donjons afin de venir à bout de la terrible SlimeCo. ” Planimalis a trois saisons uniques qui ont chacune un effet sur la façon dont vous jouez. Ce que vous pouvez faire pousser varie en fonction de la météo et des saisons, alors attendez-vous à de curieuses mutations selon la période de l’année ! ” Vous disposez de plusieurs façons de construire et de personnaliser la meilleure des fermes dans Monster Harvest ! Confectionnez et placez des dizaines d’objets et faites de votre ferme un endroit unique en son genre avec des objets artisanaux ! Déverrouillez les tuyaux d’irrigation, la machine à pickles et plus encore, pour faire de vos récoltes des produits prêts pour le marché.

Chrono Faction est annoncé sur Nintendo Switch.

Super Hiking League DX sortira le 10 août pour 4.99€ / £4.49 / $4.99.

Qui est le meilleur jeu de plateforme 2D au monde ? A découvrir en Ligue! Rejoignez Nelson dans la Super Ligue de Randonnée ! Un sorcier maléfique fait disparaître les montagnes dans un plan pour rendre le monde parfaitement plat ! En tant que membre de la Super Hiking League, vous ne laisserez pas cela se produire. Participez à des matchs d’escalade contre d’autres randonneurs pour collecter toutes les gemmes magiques et arrêter ses plans! Super Hiking League offre un gameplay serré à la corde à sauter, à la corde et au swing, avec de superbes graphismes 8 bits+ et une bande-son 8 bits authentique de premier ordre !

Konami a annoncé que le PawaPro-kun Pocket R sortira le 25 novembre au Japon. Il coûtera 5 995¥.

Saber Interactive et Boss Team Games retardent le lancement de Evil Dead : The Game. Il est maintenant prévu pour février 2022.

L’Humanité a disparu. La Terre n’est plus qu’un parcours de golf pour riches. Golf Club: Wasteland sortira le 3 septembre sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Les riches se sont réfugiés sur Mars mais reviennent sur une Terre ravagée pour le plaisir du golf. Dans ce paysage de désolation, le moindre trou a sa petite histoire et vous remuera les méninges pour réussir le coup parfait. Jouez parmi les vestiges de la civilisation et relevez les clins d’œil à l’actualité et à la culture de la Silicon Valley. Trois sources distinctes reconstitueront l’histoire de la chute de l’Humanité : le récit du golfeur solitaire, revenu sur Terre pour un dernier tour de piste ; la station Radio Nostalgia From Mars, qui vous décrit le quotidien des réfugiés martiens ; et enfin, la narration d’un « spectateur secret » qui vous observe de loin. Laissez-vous bercer par une bande-son dédiée et les témoignages diffusés sur Radio Nostalgia From Mars, qui donne la parole aux réfugiés martiens nostalgiques de la Terre au rythme d’une musique tout droit resurgi des années 2020. Un animateur accompagne le tout de nouvelles et d’annonces qui donnent à croire que la vie sur Mars n’a rien du tableau idyllique qu’on s’imagine. Chaque golfeur peut trouver son compte au gré de trois modes différents. Les joueurs occasionnels pourront suivre tranquillement l’histoire du mode Scénario. Les golfeurs plus aguerris tenteront de jouer chaque trou en résolvant les casse-têtes du mode Défi. Enfin, les puristes s’essaieront au mode Hardcore ultra-punitif, où la moindre faute se paie cash. Des commandes accessibles et une interface minimaliste permettent à chacun de jouer à son propre rythme. Chaque exemplaire du jeu est accompagné de la bande-son officielle Golf Club Wasteland au format numérique et d’une spectaculaire BD qui développe l’histoire de Charley le golfeur solitaire

BanG Dream! Girls Band Party! sortir ale 16 septembre sur Nintendo Switch au Japon, une démo est déjà disponible.

Spelunker HD Deluxe sort aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Le jeu légendaire “Spelunker” est de retour avec un remake complet ! Surmontez les obstacles qui se dressent entre vous et la recherche du trésor légendaire ! Il est temps de s’embarquer dans une aventure pleine de mystère ! La grotte est pleine de dangers ! Affrontez diverses créatures et pièges sournois ! La moindre erreur se soldera par un échec ! Utilisez des objets tels les bombes, les flashs, les ventilateurs ou également la technique de saut caractéristique à Spelunker pour surmonter ces difficultés ! Profitez de superbes graphismes en 3D avec un mode classique 8-bit pour les nostalgiques ! Jouez avec vos amis, en ligne et hors ligne !

Disponible au Japon, Olympia Soirée sortira le 9 septembre chez nous.

Rétablissez la lumière dans un monde privé de soleil Dernière survivante de son clan, Olympia se rend sur l’île de Tenguu pour accomplir un rituel visant à faire réapparaître le soleil. Les chefs des différents districts dirigent une société basée sur un système rigide de classes. Capable de se rendre d’un district à l’autre, Olympia découvre les points forts et les points faibles de chacun d’entre eux. Elle cherche un partenaire pour l’aider à instaurer l’unité sur ce territoire en péril.

Drosest annoncé sur Nintendo Switch (son financement passera par Kickstarter).

Le dernier numéro de Weekly Famitsu a révélé que Nippon Ichi Software sortira Asatsugutori sur Switch. Dans ce mystérieux jeu d’aventure, les joueurs pourront voyager dans le temps pour enquêter sur de multiples meurtres dans un bâtiment inconnu où 8 filles vivent ensemble. Une par une, les filles seront tuées et c’est au joueur de démêler la vérité. Les filles elles-mêmes ne seront pas toujours en mesure d’aider le joueur, car elles ne savent pas qu’elles vont être assassinées. Asatsugutori sera lancé le 25 novembre au Japon au prix de 7 678 yens.