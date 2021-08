La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Cardaclysm, Kitaria Fables, Doctor Who, Monster Train, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Olympia Soirée – 5.7GB

Crimson Spires – 4.7GB

Love Esquire – 2.7GB

Cardaclysm: Shards of the Four – 2.5GB

Scrap Garden – 1.6GB

Kitaria Fables – 1.5GB

Pile Up! Box by Box – 1.3GB

Tails Of Iron – 1.2GB

Space Invaders Invincible Collection – 1.1GB

Monster Train First Class – 1.1GB

Zombo Buster Advance – 1.0GB

Doctor Who: The Lonely Assassins – 997MB

CRASH: Autodrive – 966MB

Whiskey Mafia: Frank’s Story – 900MB

One Deck Dungeon – 300MB

Arietta of Spirits – 258MB

Super Hiking League DX – 255MB

Sakura Succubus 4 – 238MB

Sudoku Classic – 157MB

Poker Champion: Texas Hold’em – 153MB

Rogue Explorer – 140MB

Dinosaur Fossil Puzzles – 112MB

Have a Blast – 70MB

Barry the Bunny – 39MB

.cat Milk – 33MB