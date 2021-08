La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

20XX – $8.99 (prix de base: $17.99)

99Vidas: Definitive Edition – $4.99 (prix de base: $9.99)

2064: Read Only Memories Integral – $10.32 (prix de base: $20.64)

AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base: $19.99)

Agatha Knife – $5.99 (prix de base: $11.99)

Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base: $29.99)

Anodyne 2 – $13.99 (prix de base: $19.99)

Aqua Kitty UDX – $2.69 (prix de base: $8.99)

Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Astebreed – $5.99 (prix de base: $19.99)

Baldur’s Gate: Dark Alliance – $23.99 (prix de base: $29.99)

Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base: $39.99)

BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

Black Bird – $9.99 (prix de base: $19.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $3.74 (prix de base: $14.99)

Boomerang Fu – $5.99 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Braveland Trilogy – $2.99 (prix de base: $14.99)

Brawlout – $7.99 (prix de base: $19.99)

Brigandine: The Legend of Runersia – $34.99 (prix de base: $49.99)

Broforce – $3.74 (prix de base: $14.99)

Burnout Paradise Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

Cake Bash – $13.99 (prix de base: $19.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base: $19.99)

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Castle Crashers Remastered – $8.99 (prix de base: $14.99)

Catherine: Full Body – $24.99 (prix de base: $49.99)

Cat Quest II – $7.49 (prix de base: $14.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Caveblazers – $4.49 (prix de base: $14.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Children of Morta – $8.79 (prix de base: $21.99)

Civilization VI – $14.99 (prix de base: $29.99)

Colossus Down – $11.69 (prix de base: $17.99)

Cook, Serve, Delicious! 2!! – $2.59 (prix de base: $12.99)

Cook, Serve, Delicious! 3?! – $11.99 (prix de base: $19.99)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – $29.99 (prix de base: $39.99)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $15.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition – $23.99 (prix de base: $59.99)

Crawl – $7.49 (prix de base: $14.99)

Creature in the Well – $7.49 (prix de base: $14.99)

Crown Trick – $13.39 (prix de base: $19.99)

Crysis Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

Cytus Alpha – $24.99 (prix de base: $49.99)

Dandy Dungeon – $9.49 (prix de base: $18.99)

Darkest Dungeon – $12.49 (prix de base: $24.99)

Darksiders Genesis – $17.99 (prix de base: $39.99)

Darksiders II Deathinitive Edition – $13.49 (prix de base: $29.99)

Darksiders Warmastered Edition – $13.49 (prix de base: $29.99)

Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Disc Jam – $5.99 (prix de base: $14.99)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – $34.99 (prix de base: $49.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Drawful 2 – $5.49 (prix de base: $9.99)

Earth Defense Force: World Brothers – $44.99 (prix de base: $59.99)

Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base: $14.99)

Fairune Collection – $4.99 (prix de base: $9.99)

Fallen Legion: Rise to Glory – $9.99 (prix de base: $39.99)

Fallen Legion Revenants – $29.99 (prix de base: $39.99)

FIFA 21 Nintendo Switch Legacy Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

Fire Emblem Warriors – $41.99 (prix de base: $59.99)

Flood of Light – $2.49 (prix de base: $4.99)

Fuser – $29.99 (prix de base: $39.99)

Fuser VIP Edition – $69.99 (prix de base: $79.99)

Fuze 4 Nintendo Switch – $13.39 (prix de base: $19.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $7.99 (prix de base: $39.99)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition – $5.99 (prix de base: $29.99)

Gnosia – $19.99 (prix de base: $24.99)

God Wars: The Complete Legend – $9.99 (prix de base: $39.99)

Going Under – $9.99 (prix de base: $19.99)

Gonner 2 – $8.44 (prix de base: $12.99)

Good Job! – $13.99 (prix de base: $19.99)

Grip – $7.19 (prix de base: $39.99)

Groove Coaster Wai Wari Party!!!! – $41.99 (prix de base: $59.99)

Guacamelee! 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Haven – $19.99 (prix de base: $24.99)

Heave Ho – $4.99 (prix de base: $9.99)

Hero-U: Rogue to Redemption – $9.99 (prix de base: $19.99)

Hexagroove: Tactical DJ – $22.49 (prix de base: $29.99)

Huntdown – $9.99 (prix de base: $19.99)

Hypercharge: Unboxed – $13.99 (prix de base: $19.99)

Hyrule Warriors: Definitive Edition – $41.99 (prix de base: $59.99)

Inversus Deluxe – $2.09 (prix de base: $14.99)

Invisible, Inc. Nintendo Switch Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Just Dance 2020 – $19.99 (prix de base: $39.99)

Kamiko – $2.49 (prix de base: $4.99)

Kemono Heroes – $8.99 (prix de base: $14.99)

Kero Blaster – $3.99 (prix de base: $9.99)

Kid Tripp – $1.99 (prix de base: $3.99)

Kingdom: Two Crowns – $13.99 (prix de base: $19.99)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – $29.99 (prix de base: $39.99)

Kingdom Two Crowns – $13.99 (prix de base: $19.99)

Knights and Bikes – $12.99 (prix de base: $19.99)

KORG Gadget for Nintendo Switch – $33.60 (prix de base: $48.00)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base: $49.99)

Lair of the Clockwork God – $5.99 (prix de base: $19.99)

Langrisser I & II – $24.99 (prix de base: $49.99)

Lanota – $7.49 (prix de base: $14.99)

Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base: $29.99)

LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $9.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $9.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

Lovers in a Dangerous Spacetime – $7.49 (prix de base: $14.99)

Lumines Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

Mad Rat Dead – $29.99 (prix de base: $39.99)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $39.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario Tennis Aces – $41.99 (prix de base: $59.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

MechaNika – $2.99 (prix de base: $5.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $15.99 (prix de base: $39.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

Mother Russia Bleeds – $3.74 (prix de base: $14.99)

Moving Out – $12.49 (prix de base: $24.99)

MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base: $29.99)

Muse Dash – $19.49 (prix de base: $29.99)

My Friend Pedro – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto: Ultimate Ninja Storm – $5.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $5.99 (prix de base: $19.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $25.99 (prix de base: $39.99)

Nidhogg 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base: $9.99)

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm – $22.49 (prix de base: $29.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $5.99 (prix de base: $14.99)

Octodad: Dadliest Catch – $4.94 9was $14.99)

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $29.99 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

OPUS: Rocket of Whispers – $4.49 (prix de base: $8.99)

OPUS: The Day We Found Earth – $2.50 (prix de base: $5.00)

Overcooked! All You Can Eat – $29.99 (prix de base: $39.99)

Overcooked! All You Can Eat – $29.99 (prix de base: $39.99)

Overcooked 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Overwatch: Legendary Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Party Golf – $1.99 (prix de base: $15.00)

Penny-Punching Princess – $9.99 (prix de base: $39.99)

PGA Tour 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

Phogs! – $17.49 (prix de base: $24.99)

Picross Lord of the Nazarick – $7.99 (prix de base: $9.99)

Picross S – $6.39 (prix de base: $7.99)

Picross S2 – $7.19 (prix de base: $8.99)

Picross S3 – $7.99 (prix de base: $9.99)

Picross S4 – $7.99 (prix de base: $9.99)

Picross S5 – $7.99 (prix de base: $9.99)

Pikuniku – $3.24 (prix de base: $12.99)

PixelJunk Eden 2 – $9.89 (prix de base: $14.99)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition – $25.99 (prix de base: $39.99)

Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $13.99 (prix de base: $19.99)

Prinny: Can I Really Be the Hero? – $13.99 (prix de base: $19.99)

Psikyo Shooting Stars Alpha – $19.99 (prix de base: $39.99)

Psikyo Shooting Stars Bravo – $19.99 (prix de base: $39.99)

Puyo Puyo Champions – $2.99 (prix de base: $9.99)

Puyo Puyo Tetris – $14.99 (prix de base: $19.990

Puyo Puyo Tetris – $19.99 (prix de base: $39.99)

Raiden V: Director’s Cut – $8.99 (prix de base: $29.99)

Raji: An Ancient Epic – $12.49 (prix de base: $49.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Reigns: Kings & Queens – $3.99 (prix de base: $7.99)

Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Reventure – $3.99 (prix de base: $7.99)

Risk of Rain 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

Riverbond – $6.24 (prix de base: $24.99)

River City Girls – $20.99 (prix de base: $29.99)

RPG Maker MV – $29.99 (prix de base: $49.99)

RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition – $20.99 (prix de base: $29.99)

Saviors of Sapphire Wings / Strange of Sword City Revisited – $39.99 (prix de base: $49.99)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $9.74 (prix de base: $14.99)

Screencheat: Unplugged – $2.07 (prix de base: $12.99)

Scribblenauts Mega Pack – $7.99 (prix de base: $39.99)

SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Gain Ground – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Herzog Zwei – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.79 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Virtua Racing – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Genesis Classics – $14.99 (prix de base: $29.99)

Serious Sam Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

Shovel Knight: Shovel of Hope – $11.99 (prix de base: $14.99)

Shovel Knight Showdown – $7.99 (prix de base: $9.99)

Sine Mora EX – $5.99 (prix de base: $29.99)

Skullgirls 2nd Encore – $14.99 (prix de base: $24.99)

Slime-san – $5.99 (prix de base: $11.99)

SmileBasic 4 – $16.74 (prix de base: $24.99)

Snipperclips – $13.99 (prix de base: $19.99)

SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

SnowRunner – $31.99 (prix de base: $39.99)

Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

Space Invaders Forever – $20.99 (prix de base: $29.99)

Sparklite – $9.99 (prix de base: $24.99)

Splatoon 2 – $47.99 (prix de base: $59.99)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $20.09 (prix de base: $29.99)

Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Stardew Valley – $9.99 (prix de base: $14.99)

Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $13.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – $12.49 (prix de base: $24.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

Super Mario Party – $41.99 (prix de base: $59.99)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $9.99 (prix de base: $29.99)

Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base: $7.49)

Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base: $34.99)

Sydney Hunter and the Curse of the Mayan – $4.99 (prix de base: $9.99)

Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base: $24.99)

Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base: $29.99)

TerraTech – $17.49 (prix de base: $24.99)

The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Jackbox Party Pack 7 – $19.49 (prix de base: $29.99)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $47.99 (prix de base: $59.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $7.99 (prix de base: $39.99)

The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Longest Five Minutes – $9.99 (prix de base: $39.99)

The Lost Child – $9.99 (prix de base: $49.99)

The Outer Worlds – $23.99 (prix de base: $59.99)

The Princess Guide – $9.99 (prix de base: $39.99)

The Sinking City – $12.49 (prix de base: $49.99)

The Spectrum Retreat – $6.49 (prix de base: $12.99)

The Stretchers – $13.99 (prix de base: $19.99)

The Survivalists – $12.49 (prix de base: $24.99)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Warlock of Firetop Mountain: Goblin Scourge Edition! – $2.99 (prix de base: $29.99)

This War of Mine: Complete Edition – $3.99 (prix de base: $39.99)

Thomas Was Alone – $4.99 (prix de base: $9.99)

Tiny Metal – $7.49 (prix de base: $14.99)

Titan Quest – $13.19 (prix de base: $39.99)

Toki Tori – $1.99 (prix de base: $4.99)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

TowerFall – $3.99 (prix de base: $19.99)

Transformers: Battlegrounds – $23.99 (prix de base: $39.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Tricky Towers – $5.99 (prix de base: $14.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $5.99 (prix de base: $29.99)

TumbleSeed – $4.94 (prix de base: $14.99)

Tumblestone – $2.24 (prix de base: $14.99)

Ultimate Chicken Horse – $8.99 (prix de base: $14.99)

Umihara Kawase BaZooKa! – $14.99 (prix de base: $29.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

UnderMine – $9.99 (prix de base: $19.99)

Unrailed! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Unravel Two – $9.99 (prix de base: $19.99)

Unruly Heroes – $9.99 (prix de base: $19.99)

Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

Valfaris & Slain Double Pack – $13.99 (prix de base: $39.99)

Venture Kid – $2.50 (prix de base: $10.00)

Vitamin Connection – $13.99 (prix de base: $19.99)

Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

void tRrLM();; Void Terrarium – $14.99 (prix de base: $24.99)

Wargroove – $9.99 (prix de base: $19.99)

Worms Rumble – $11.24 (prix de base: $14.99)

XCOM 2 Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base: $39.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $17.39 (prix de base: $29.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base: $39.99)

Ys VIII – $19.99 (prix de base: $59.99)

YumeNikki: Dream Diary – $9.99 (prix de base: $19.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $19.99 (prix de base: $39.99)