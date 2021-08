In Sound Mind va vous faire lutter contre les peurs enfouies dans votre esprit dès le 28 Septembre !

Saint-Ouen, France – 9 août 2021 : Modus, We Create Stuff et Just For Games sont ravis d’annoncer la date de sortie sur Playstation 5 et Xbox Series X du jeu d’horreur psychologique In Sound Mind.

Les joueurs pourront découvrir l’horrifique aventure dès le 28 septembre 2021 sur les consoles de nouvelle génération, et plus tard dans l’année sur Nintendo Switch.

Just For Games distribuera en France les éditions physiques Deluxe de ce jeu d’horreur explorant les méandres de l’esprit humain.

À propos de In Sound Mind : Par les créateurs du célèbre Nightmare House 2, découvrez un jeu original d’horreur psychologique qui défiera vos attentes et vous guidera dans les profonds méandres de votre esprit. Alors que vous vous réveillez dans les couloirs d’un bâtiment incompréhensible, l’environnement prend vie et vous mène à découvrir une série de victimes qui ont toutes été exposées à la même thérapie expérimentale. À la recherche de réponses, d’étranges visions surviennent et introduisent de nombreuses horreurs. Avec votre santé mentale en jeu, vous n’avez pas d’autre choix que de vous fier à votre instinct… et à un chat nommé Tonia. In Sound Mind est un jeu d’horreur psychologique à la première personne amusant qui contient des énigmes effrénées, des combats de boss uniques et une musique originale de The Living Tombstone. Explorez une série de souvenirs troublants et luttez tandis que vous voyagez dans les rouages du seul endroit auquel vous ne pouvez pas échapper : votre propre esprit. Caractéristiques principales : Un nouveau jeu de survie et d’horreur par les créateurs du légendaire Nightmare House 2. We Create Stuff, l’équipe derrière l’un des mods les plus appréciés de tous les temps, revient avec une vision inhabituelle du genre horreur.

Découvrez des souvenirs obsédants. Voyagez à travers plusieurs histoires troublantes, chacune avec son lot d’énigmes, de mécaniques, d’armes et de combats de boss uniques.

Surmontez un ensemble de frayeurs. Confrontez ceux qui vous suivent dans une série de combats de boss redoutables et apprenez comment les vaincre en résolvant des énigmes hallucinantes.

Une bande-son fantasmagorique de The Living Tombstone. L’icône d’internet prête sa musique reconnaissable à ce thriller psychologique de nouvelle génération, avec une chanson propre à chaque histoire.

Ne vous fiez pas trop à vos attentes. Explorez une histoire originale et déroutante, avec notamment des mannequins sensibles, un compagnon félin et bien plus encore. Et oui, vous pouvez caresser le chat. L’Édition Deluxe comprend : Le jeu complet In Sound Mind

L’artbook numérique : Plongez dans les coulisses d’In Sound mind avec cet artbook numérique comprenant de nombreux croquis, illustrations et concepts créés par l’équipe de We Create Stuff.

La bande-son numérique de The Living Tombstone : Retrouvez la bande originale d’In Sound Mind composée par The Living Tombstone.



In Sound Mind sera disponible en édition physique Deluxe le 28 septembre 2021 sur Playstation 5 et Xbox Series X, et courant 2021 sur Nintendo Switch.