Le RPG Souls-Like TAILS OF IRON révèle ses combats brutaux dans une nouvelle bande-annonce

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 10 août 2021 : United Label et Just For Games sont heureux d’annoncer que le prochain RPG d’aventure Tails of Iron vient de diffuser une toute nouvelle bande-annonce de son gameplay épique, révélant enfin les combats brutaux et exigeants qui attendent les aspirants sauveurs du royaume.

Cette dernière bande-annonce présente l’éventail des compétences mortelles proposées, notamment les esquives par roulade, les coups de parade, les attaques à distance implacables et les exécutions très graphiques et immensément satisfaisantes. Les joueurs pourront bientôt prendre part au conflit sauvage entre Rats et Grenouilles, lorsque Tails of Iron arrive en édition physique sur PS5, PS4, Xbox One / Series X et Nintendo Switch le 17 septembre 2021.