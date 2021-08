La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Baldo, Eastward, Spelunky, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Heart Chain Kitty – 3.7GB

Adventure Field 4 – 3.1GB

Garden Paws – 2.9GB

Murder Mystery Machine – 2.1GB

Lamentum – 1.7GB

Baldo: The Guardian Owls – 1.6GB

Hermitage: Strange Case Files – 1.5GB

May’s Mysteries: The Secret of Dragonville – 1.5GB

Eastward – 1.3GB

Pile Up! Box by Box – 1.3GB

Monster Train First Class – 1.1GB

Mayhem Brawler – 1.1GB

Zombo Buster Advance – 1.0GB

Off The Road Unleashed – 855MB

Wildbus – 714MB

Volleyball Challenge – 667MB

Ultimate Bumper Cars: Dodgems – 616MB

Space Scavenger – 601MB

World Soccer Strikers ’91 – 520MB

Rush Rally Origins – 410MB

City Driving Simulator 2 – 388MB

Instant Farmer – 357MB

Spelunky 2 – 355MB

Buissons – 285MB

Spelunky – 275MB

Metal Commando – 245MB

Rogue Explorer – 140MB