Le RPG/beat’em up coopératif Young Souls est disponible sur Google Stadia – Sortie prévue sur Nintendo Switch à l’automne !

– Des monstres à terrasser, un mentor à retrouver, le monde à sauver : Young Souls s’offre un nouveau trailer haletant ! –

Paris, le 17 août 2021 – L’éditeur The Arcade Crew et le studio 1P2P annoncent aujourd’hui la sortie de Young Souls sur Google Stadia ! Le RPG beat’em up coopératif sortira également cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One, en plus de la version PC via Steam déjà annoncée.

Les combats jouissifs de Young Souls sont à l’honneur dans cette nouvelle bande-annonce :

Ce trailer d’annonce, publié d’abord sur le blog PlayStation, voit les jumeaux orphelins Jenn et Tristan batailler ferme contre quelques-unes des créatures les plus puissantes de l’autre monde. Ces combats de boss mettent parfaitement en valeur l’arsenal et l’équipement puissants que la fratrie pourra récupérer en s’aventurant dans les profondeurs de donjons aussi magnifiques que dangereux.

« Les combats de boss de Young Souls ont dès le départ été pensés comme le cœur de l’expérience de jeu. » déclare Jérôme Fait, co-fondateur de 1P2P Studio. « Nous avons particulièrement travaillé sur ces affrontements, afin de les rendre aussi passionnants et satisfaisants que possible. »

1P2P s’est également livré davantage sur les affrontements dynamiques et furieux de Young Souls, d’autant plus jouissifs qu’ils sont menés à deux. Découvrez l’intégralité de l’article sur le blog PlayStation.

À la recherche de leur tuteur disparu, Jenn et Tristan découvrent un mystérieux portail au sein du vaste domaine de ce bienveillant professeur. La journée, les jumeaux errent dans leur petite bourgade pittoresque, entre sessions d’entraînement intensives et shopping pour acquérir de nouvelles tenues seyantes. La nuit, ils combattent sans relâche les démons qui peuplent les donjons redoutables de cet autre monde étrange et hostile. Le destin de leur compagnon – et du monde – est entre leurs mains. Jenn et Tristan vont devoir braver tous les dangers et survivre aux épreuves les plus éprouvantes, mais ce destin hors des sentiers battus leur permettra peut-être de grandir et de s’affirmer en tant que personnes.