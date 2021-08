Le RPG de domptage de monstres « Monster Crown » sera lancé en édition physique le 12 octobre 2021

Rotterdam, Pays-Bas, Saint-Ouen, France – 18 août 2021 – SOEDESCO, Studio Aurum et Just For Games ont la joie d’annoncer que l’aventure RPG d’élevage de monstres Monster Crown sera disponible dès le 12 octobre 2021 en édition physique sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Monster Crown est en accès anticipé sur Steam depuis un an et a bénéficié de plus de 40 mises à jour depuis son lancement. Ces améliorations ont ajouté des éléments supplémentaires à l’histoire du jeu, de nouveaux monstres, des fonctionnalités et de nouvelles régions. Cette version du jeu sur Steam a également une note positive de 9/10, ce qui promet une excellente expérience pour le lancement de la v1.0 en octobre, marquant également le début de l’aventure sur consoles.

« Monster Crown est le Pokémon des adultes. Il fait évoluer le genre de la collection de créatures en quelque chose de plus mature que vous ne soupçonniez pas vouloir. Mais vous le voulez. Vous le voulez absolument. » – PCInvasion

« Monster Crown est destiné aux joueurs qui veulent élever leurs propres monstres de combat, dans un monde qui reflète un peu plus le côté sombre de notre monde. » – IGN Southeast Asia

À propos de Monster Crown :

Découvrez la sombre et lugubre histoire de l’Île Couronne tout en créant votre propre héritage de monstres. Avec son passé de dirigeants sadiques et de sauveurs héroïques, l’île est confrontée à une nouvelle menace : une jeune femme malveillante qui recherche le pouvoir. Vous, ainsi que les monstres avec qui vous formerez des pactes, devrez empêcher le retour de la tyrannie. Vos décisions sauveront-elles le monde, ou le mèneront-elles à sa perte ?

Caractéristiques principales :