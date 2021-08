Une bande originale signée Angus & Julia Stone dévoilée pour Life is Strange: True Colors

La bande originale Life is Strange des artistes renommés Angus & Julia Stone est maintenant disponible.

Paris (France), le 20 août 2021 – Square Enix, Ltd. a annoncé aujourd’hui la sortie de la bande originale de Life is Strange: True Colors composée et interprétée par le groupe pop indépendant récompensé Angus & Julia Stone. Intitulé Life is Strange, l’album inclut douze nouvelles chansons, dont Love Song.

L’histoire riche en émotions et en rebondissements du nouveau volet de la franchise récompensée Life is Strange, Life is Strange: True Colors, a inspiré aux artistes australiens un album dédié à la complexité de l’amour entre frères et sœurs, au sein des familles, et des communautés ; des thèmes que les joueurs découvriront également dans le jeu.

Ils y incarneront Alex Chen, une jeune femme faisant ses premiers pas en tant que jeune adulte dans Haven Springs, une ville nichée dans les montagnes où elle retrouve son frère après une longue séparation. Elle trouve sa place dans cette communauté très unie dans laquelle son frère est venu à la recherche de leur père, parti depuis longtemps. C’est dans ce décor qu’Alex lutte pour accepter la « malédiction » dont elle souffre depuis toujours : un pouvoir surnaturel d’empathie qui lui permet de ressentir, absorber et manipuler les émotions fortes des autres, qu’elle voit sous la forme d’auras colorées.

Lorsque son frère meurt lors d’un accident suspect, Alex doit accepter son pouvoir pour découvrir la vérité et révéler les sombres secrets qui tentent de l’en éloigner. L’aventure, le pouvoir et l’avenir d’Alex Chen dépendent entièrement des joueurs.

Cet énigme surnaturelle prend vie grâce à la capture de performances intégrale et aux doublage d’Erika Mori dans le rôle d’Alex Chen, l’extraordinaire musique de la bande originale d’Angus & Julia Stone, ainsi que grâce aux musiques originales de mxmtoon et Novo Amor, et aux musiques sous licence de Gabrielle Aplin, Radiohead, Phoebe Bridgers, et d’autres artistes.

Les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander Life is Strange: True Colors. Les détails de chaque édition sont disponibles sur lifeisstrange.com.

Life is Strange: True Colors sortira sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam) et Google Stadia le 10 septembre 2021, et sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.