L’ultime volet, en version automnale, du DLC en coopération sur canapé Tools Up ! Garden Party est prêt pour la récolte !

Cracovie, Pologne – 25 août 2021 – All in! Games a le plaisir de vous annoncer la sortie de l’Episode 3: Home Sweet Home, le dernier volet, sur thème automnal, qui complète la série de DLC Tools Up!Garden Party conçus par les développeurs The Knights of Unity. Cette dernière addition au tout premier DLC du fameux jeu d’ambiance ajoute 15 niveaux automnaux craquants remplis de nouveaux mécanismes à découvrir et un nouvel opposant à contrer, le Smog Malodorant.

Le nouveau volet peut être obtenu sur Steam et Nintendo Switch avec une réduction de lancement de 10 % jusqu’au 1er septembre. Tools Up ! Garden Party est disponible en épisodes individuels* ou en Season Pass, mais attention, en cas d’achats séparés il faut déjà posséder les parties 1 et 2 pour pouvoir jouer à la partie 3.

En plus de la réduction de lancement, la sortie du volet final de Garden Party est célébrée par des réductions sur le jeu de base (jusqu’à 80 %), sur le Season Pass (jusqu’à 25 %), et sur un bundle regroupant les deux (jusqu’à 50 %) sur Steam, Nintendo Switch, et PlayStation. Consultez le Site d’All in! Deals pour plus de détails.

Dans l’Episode 3: Home Sweet Home, les joueurs pourront se livrer à toutes sortes de fantaisies jardinières, mais ils feraient mieux de bien se couvrir parce que le temps se rafraichit ! Les pluies passagères et des nappes de brouillard encadreront les longs après-midis passés à ratisser des feuilles d’automne colorées et à récolter des légumes de saison. Mais ce n’est pas le moment de se reposer ! Le Smog Malodorant nécessitera que les joueurs gardent leurs sens en alerte (enfin, sauf leur odorat !) en faisant tout ce qui est en son pouvoir pestilentiel pour les empêcher d’accomplir leur travail. Par chance, le fidèle compagnon canin de Tools Up Co. (que vous pouvez câliner !) peut vous aider à garder cet importun à distance.