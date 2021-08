30 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch (mais aussi de nouvelles dates de sorties)

Les annonces de la Gamescom pleuvent !

Assemble Entertainment a annoncé XEL, un Zelda-like de science-fiction développé par Tiny Roar. Il sortira sur Nintendo Switch au cours du deuxième trimestre de l’année prochaine en Europe et en Amérique du Nord.

Playism a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : DEEEER Simulator, un « simulateur » loufoque développé par Gibier Games. Il sortira le 25 novembre dans le monde entier, le Japon bénéficiant d’une sortie physique. La version physique coûte 3 980¥ (contre 1 980¥ / 19,99 € pour la version numérique).

Freedom Games et The Wandering Band ont annoncé une date de sortie sur Nintendo Switch pour Airborne Kingdom. Le sky city builder est désormais confirmé pour le 9 novembre sur le système.

505 Games et Prideful Sloth ont annoncé la date de sortie de Grow : Song of the Evertree, leur sandbox de création de monde avec des éléments de gestion de vie et d’aventure. La Nintendo Switch recevra le titre le 16 novembre.

Cultivez vos propres mondes et entretenez un lien naturel et profond avec tout ce qu’ils contiennent. Soyez témoin des changements positifs que vos actions apportent sur le monde et ramenez l’Evertree à la vie dans ce sandbox à couper le souffle, avec des éléments de gestion de vie et d’aventure. Au fil du temps, les mondes d’Alaria disparurent. L’Evertree, dont les innombrables branches abritaient autrefois de nombreux mondes, n’est désormais plus qu’un petit arbuste, dont la splendeur a depuis longtemps été effacée des mémoires. Nul ne sait comment le faire pousser. Mais vous n’êtes pas comme les autres. Vous entendez le chant du soleil traverser le ciel. Vous entendez les murmures de la pluie qui s’abat sur la terre. Vous êtes le dernier des alchimistes d’Everheart, et c’est à vous qu’incombe un devoir sacré, transmis de génération en génération : faire pousser et protéger l’Evertree !

Midnight Fight Express sortira l’été prochain (2022) sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Dark Deity arrivera lui aussi sur l’eShop en 2022.

Commandez des héros légendaires, remodeler une terre fracturée par des serments brisés, des guerres imprudentes et des pouvoirs arcaniques secrets. Les réalisations technologiques et culturelles d’une ancienne civilisation sont désormais enfermées dans les ruines d’anciens temples du monde de Terrazael. Longtemps après que la puissante histoire de la société ait été étouffée par une puissante et mystérieuse « Calamité », les habitants d’Etlan sont au bord de la guerre totale. Dans une tentative désespérée de renforcer ses rangs de recrues, le roi Varic du royaume de Delia accélère la remise des diplômes de tous les étudiants de l’Académie militaire de Brookstead, rompant ainsi un pacte qui dure depuis mille ans. Le cours de leur avenir ayant déraillé de manière antidémocratique, ces quatre « diplômés » de la Brookstead Academy ont décidé de laisser leur empreinte sur ce monde. C’est leur histoire.

Jumanji : The Curse Returns est en route pour la Nintendo Switch. La sortie est prévue pour plus tard en 2021.

Un jeu pour ceux qui cherchent le moyen de changer de monde… Lancez les dés, lisez les énigmes et redécouvrez le jeu de plateau du film original de 1995, remis au goût du jour en format numérique. Le jeu Jumanji invoquera une jungle magique et prendra le contrôle de la ville… à moins que vous ne l’en empêchiez ! Plongez dans un jeu d’aventure casual coopératif ne ressemblant à aucun autre, et affrontez le danger en famille ou entre amis. À chaque partie, faites correspondre vos objets avec ceux de l’ennemi pour le renvoyer dans le plateau. Collaborez en tenant compte du compte à rebours pour décrocher la victoire. Affrontez des crocodiles, des éléphants, des rhinocéros et bien d’autres dangers tout en échappant aux plantes grimpantes sauvages menaçant de vous prendre au piège. Sans oublier Van Pelt, qui apparaîtra aléatoirement pour tenter de faire perdre votre équipe ! Avec vos amis, empêchez Jumanji d’envahir la ville ! Faites front commun, parvenez au centre du plateau… et gagnez la partie. Vous entendez les tambours ?

The Garden Path est annoncé sur Nintendo Switch.

Embr a enfin une date sur Nintendo Switch. Embr sortira en version numérique sur Switch le 23 septembre, une version physique est prévue pour le 24 septembre. Embr coûtera 19,99 $ / 19,99 € / 17,99 £ sur l’eShop de la Switch. Attendez-vous à ce que la version physique coûte 10 $ de plus.

Affrontez le feu pour le fun et l’argent dans ce jeu multijoueur imprévisible et frénétique. Faites équipe avec vos amis, relevez les défis quotidiens et grimpez tout en haut de l’échelle sociale des pompiers ! Il y a plus d’une façon de devenir un héros ! Montez une équipe avec vos amis pour devenir les pompiers les plus bankables de la ville ! Précipitez-vous dans des bâtiments en feu remplis de dangers, d’objets de valeur et de systèmes de sécurité de pointe. Éteignez des incendies, sauvez des vies, récupérez des biens et faites-vous un fric monstre ! Achetez du matériel avancé et de nouvelles tenues pour débloquer de nouvelles manières de jouer. Y a pas le feu ! Enfin si, justement… Jouez en solo ou rejoignez une équipe en ligne jusqu’à 4 joueurs, avec une difficulté adaptée à la taille de l’équipe. Parcourez 25 niveaux uniques dans 3 quartiers regorgeant de pièges et d’obstacles de plus en plus dangereux. Il n’y a pas qu’une manière d’être un héros. Défoncez des portes ou des fenêtres, réparez des circuits électriques, éliminez des fuites de gaz, échappez aux systèmes de sécurité, et faites de votre mieux pour finir votre mission et recevoir votre paie. Gagnez cinq étoiles pour attirer les clients les plus riches. Et si vous êtes à court d’argent, essayez de voler quelques biens de valeur pendant que le client regarde ailleurs. Créez votre expérience de pompier ultime à l’aide de toute une gamme d’outils, d’améliorations, de véhicules et de tenues. Sautez du haut d’immeubles en toute sécurité à l’aide du casque pour mannequin à réduction de dégâts de chute, défiez la gravité avec la casquette de baseball brevetée, enfilez une paire de gants isolants pour survivre aux chocs électriques, et plus encore parmi les 17 équipements disponibles. Embr proposera du nouveau contenu régulièrement avec des missions exclusives, des défis quotidiens et hebdomadaires ainsi que de nombreux succès à obtenir !

One-Eyed Lee and the Dinner Party sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 4€99.

Beracus et Lee ont enfin un indice pour trouver plus d’informations sur un potentiel remède au mal qui frappe le village de Becarus. Alors qu’ils venaient de trouver l’entrée d’un bunker de prime abord abandonné, tous deux se sont retrouvés piégés à l’intérieur et ont découvert que les lieux étaient habités par les membres d’un culte, une famille de squelettes. Et cette famille invite les deux amis à participer à une fête en attendant le « Nouveau Monde ». Hélas, Lee et Beracus n’en ont pas le temps ! Ils mourront s’ils ne parviennent pas à s’enfuir et il leur faut aussi trouver le précieux remède ! Ensemble, ils doivent explorer le bunker et parler aux membres de la famille de squelettes pour trouver des indices, récupérer des objets et tenter d’en savoir plus sur le drame qui a transformé ce simple bunker en tombeau.

Mauvaise nouvelle pour ProtoCorgi. ProtoCorgi n’était qu’à quelques jours de sa sortie, mais il faudra désormais attendre un peu plus longtemps avant que le titre ne soit prêt à temps. Kemono Games a annoncé aujourd’hui un retard qui entraînera au moins quelques semaines d’attente supplémentaires.

Réduisez vos ennemis en croquettes ! Incarnez Bullet, un chiot de la classe C³ (Corgi de Combat Cybernétique), et aidez-le à sauver sa maîtresse, une brillante scientifique kidnappée par une race extraterrestre dont le but est de diriger la galaxie. ProtoCorgi est un shoot’em up horizontal au gameplay d’arcade et au design rétro pixélisé dans lequel les joueurs incarnent Bullet, un chiot de la classe C³ (Corgi de Combat Cybernétique). Préparez-vous à tirer, esquiver et à vous frayer un chemin à coup d’adorables aboiements ! Mettez vos réflexes canins à rude épreuve en affrontant d’innombrables vagues d’ennemis, des boss gigantesques et des obstacles mortels. Accompagnez Bullet et aidez-le à sauver sa maîtresse et amie Nixie, tombée entre les mains de terribles forces extraterrestres ! N’ayez pas peur, grâce à un niveau de difficulté ajustable entre « »Chiot » » et « »Cauchemar ultime » », tout le monde peut participer à l’aventure ! Utilisez jusqu’à 27 combinaisons d’armes différentes pour vaincre vos ennemis ! En tant que véritable chiot cybernétique de classe C³, Bullet est capable de maîtriser bien plus que des armes traditionnelles. Utilisez 3 différentes attaques massives pour vous débarrasser de vos ennemis, ou reposez-vous sur votre combativité pour les réduire à néant ! Maîtrisez le pouvoir de l’aboiement et atteignez les hauteurs des classements grâce à vos compétences ! Installez-vous au sommet et assurez-vous d’y rester le plus longtemps possible. Montrez à vos amis qui est le meilleur corgi ! Laissez libre cours à votre créativité ! ProtoCorgi est doté d’un éditeur qui vous permet de créer des niveaux comme bon vous semble, pour ensuite les partager avec vos amis. Tous les chiens n’aboient pas de la même façon. Personnalisez l’aboiement de Bullet selon vos envies !

Au début du mois, Nicalis a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Spectacular Sparky, un jeu de plateforme plein d’action développé par FreakZone Games. Il sortira le 20 octobre en Europe et en Amérique du Nord.

Gearshifters est annoncé sur Nintendo Switch et sortira en octobre prochain.

Un shoot ’em up roguelite d’action/arcade. Accélérez, dérapez, tournez, détruisez et tirez à tout va pour passer des vagues d’ennemis. Affrontez des boss mécaniques extrêmes. Constituez votre arsenal d’armes, de protections et d’améliorations pour votre voiture et adaptez-le pour chaque mission.

En 2012, le RPG/action à la troisième personne Enclave a débarqué sur Wii. Ziggurat Interactive a annoncé son intention de revitaliser le jeu sur les plateformes modernes, y compris la Switch. Il sera disponible dans le courant de l’automne. Le jeu est développé sous licence de TopWare Interactive. Selon Ziggurat, les fans peuvent s’attendre à des visuels et des effets sonores améliorés, une bande sonore améliorée avec plus de 20 nouveaux morceaux, une musique remastérisée de la bande sonore du jeu original, et plus encore.

L’éditeur Big Sugar et le développeur Steel Mantis ont annoncé Valfaris : Mecha Therion, un shoot’em up à défilement latéral old-school en low-poly. Le jeu est prévu pour une sortie fin 2022 sur Switch. Dans Valfaris : Mecha Therion, on retrouve le protagoniste Therion, mais il pilote désormais un colosse de métal pour poursuivre le diabolique Lord Vroll.

Therion est de retour et la traque de Lord Vroll continue. Pilotez une machine aussi sophistiquée que destructrice dans ce shoot ‘em up en 2,5D à défilement horizontal, suite très attendue de son illustre prédécesseur Valfaris. Déchaînez la puissance infernale du mecha ! Therion est de retour et la traque de Lord Vroll continue. Pilotez une machine aussi sophistiquée que destructrice dans ce shoot ‘em up en 2,5D à défilement horizontal, suite très attendue de son illustre prédécesseur Valfaris. Déchaînez la puissance infernale du mecha ! Après sa fuite de Valfaris, Therion a traqué Lord Vroll à travers la galaxie. L’heure de la confrontation finale approche à grands pas, et Therion s’installe aux commandes de Mecha Therion, son arme combattante secrète et redoutable ! Mecha Therion est une structure impressionnante dont le métal se change en artillerie dévastatrice, avec des anéantisseurs d’ennemis tels que Porteur du chaos, Pourfendeur du ciel et l’arme incontournable de Therion, Spectre infernal.

Moonshades sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 15,99 €.

Moonshades est un jeu d’exploration de donjons dont le but est de reproduire cette expérience d’atmosphère immersive de jeux de rôles à l’ancienne. Souvenez-vous du bonheur éprouvé en jouant à ces jeux de rôles classiques – inscrits dans des environnements 3D et dotés d’une histoire captivante. Découvrez un Royaume mystérieux empreint de mythes et magie – d’anciennes légendes renaîssent au fil de votre exploration de ce jeu de rôle hors-ligne! Cette histoire de conquête vous mènera sous des villes en ruines – vers des donjons sombres et étranges et des créatures errant sous des lueurs spectrales. Des descendants d’Harten résistent toujours de toutes leurs forces, tout en préservant les secrets de la magie des Anciens. Unissez-vous à la lutte pour restaurer la liberté et la sagesse radiante perdues dans ces riches terres fantastiques! La gloire de la Couronne et maints trésors ont été ensevelis, de nombreux royaumes maléfiques ont envahi les terres, mais au fin fond de ces donjons l’espoir de pouvoir renverser le fil de l’histoire persiste! Au final, vos efforts seront amplement récompensés!

L’essence du jeu Moonshades RPG:

Des créatures mythiques et autres monstres fantastiques prenent vie dans le cadre d’un énorme donjon mystérieux.

Équipez-vous pour le combat, et développez les meilleures stratégies en fonction de vos adversaires.

Une myriade d’équipements évolutifs (armes, armures, accessoires) sont disponibles; améliorez-les grâce à des artéfacts et ingrédients magiques.

Une attention à l’histoire alliée à une aptitude au combat sont cruciaux à la résolution des quêtes et énigmes, tout comme dans les jeux de rôles classiques.

Combattez en temps réel pour amasser de fabuleux butins, acquérir des objets magiques et des compétences surnaturelles!

Apprenez des sorts et compétences qui vous protégeront, soigneront ou ravageront l’ennemi et progressez en maîtrisant leurs effets magiques!

Parcourez le royaume fantastique, suivez vos instincts, et soyez observateur – la clé d’une énigme ou la solution à une embûche vous seront quelquefois révélées de manière inattendue – explorez le moindre recoin!

Suivez la route d’autres aventuriers; discutez et marchandez avec des personnages secondaires tout au long de votre quête; découvrez des indices importants pour résoudre les mystères.

Retracez le passé féerique en revivant les mémoires persistantes des héros déchus! Découvrez les parchemins d’Harten et d’Aesthirya et révélez des chapitres épiques de l’histoire des grands empires.

Déjouez les pièges vicieux et mortels qui parsèment les labyrinthes!

Testez le pouvoir de la Forge Magique: fabriquez de puissantes potions, créez des objets épiques, légendaires ou même des reliques, et fortifiez magiquement vos équipements!

Lorsque les trois lunes sont alignées, partez explorer les sinistres labyrinthes des donjons arcaniques à la recherche de trésors fabuleux, !

Jouez en français!

Nostalgic Train sort aussi aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 12,99 €.

« NOSTALGIC TRAIN » est un jeu d’aventure et un simulateur de promenade dans la campagne japonaise, en vue à la première personne. Tantôt mélancolique, tantôt fantastique, vous y serez confronté au mystère de personnes disparues dans une étrange « Natsugiri » — et à celui de votre identité.

Le jeu comprend un mode histoire (Deux ondes tournoyantes à la fin d’un voyage) et un mode exploration pour vous promener librement dans cet « Natsugiri ».

Laissez-vous immerger dans un monde fantastique, à l’histoire poignante et aux magnifiques décors, créé par le studio de jeux vidéo indépendants japonais Tatamibeya.

* Jeu sélectionné par le jury du 22ème prix des arts numériques du Ministère de la culture japonais.

Autre jeu déjà disponible, Mickey Storm and the Cursed Mask pour 14,99 €.

Bienvenue dans le plus grand parc aquatique du monde ! Dans ce complexe plein d’aventures sauvages et de toboggans aquatiques palpitants, seuls vous et votre sœur pouvez arrêter le diabolique Dr Fisher ! Utilisant les pouvoirs d’un masque mystérieux, ce méchant vicieux a enchanté tout le parc pour finalement piéger vos parents. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont autres que les espions Storm de renommée mondiale ! Sautez, glissez et foncez dans une série de toboggans aquatiques 2.5D stimulants pour vaincre le Dr Fisher et sauver vos parents ! Mais ne vous attendez pas à une promenade dans le parc. À cause de la malédiction, toutes les diapositives sont totalement HORS DE CONTRLE ! Chaque zone est remplie de dangers, d’obstacles et d’ennemis qui vous attendent dans chaque coin, alors préparez-vous avant d’être anéanti. Heureusement, vous n’êtes pas seul dans cette situation car vous serez accompagné de votre drone espion vlogging spécial B.U.D.D.Y.

Muv-Luv: Project Mikhail sortira lui en octobre prochain sur l’eShop.

Diluvian Winds est un jeu de simulation où le niveau de la mer augmente au point de provoquer un exode. Survivez et agrandissez la communauté de votre phare.Le jeu est annoncé pour « bientot » sur la console hybride de Nintendo.

Oaken est annoncé pour 2022 sur Nintendo Switch.

Tout comme tERRORbane pour 2022.

Trading Time est annoncé, sans date, sur Nintendo Switch. Laissez-vous emporter sur une île paradisiaque peuplée de grenouilles sympathiques ! Profitez de la vie sur une île de type bac à sable et explorez-la à votre rythme tout en aidant vos nouveaux amis à résoudre leurs situations délicates et en cherchant un moyen de réparer votre bateau !

Une terrible tempête éclate sur les eaux autour de vous, propulsant votre bateau majestueux sur les côtes rocheuses d’une île aux alentours. À votre réveil, vous découvrez votre bateau en mille morceaux, échoué sur une île étrange peuplée de… grenouilles ? Tentez de trouver de quoi réparer votre bateau en faisant de multiples échanges qui vous mèneront aux quatre coins de cette île hors du commun. Faites la rencontre de personnages sympathiques, résolvez des puzzles qui demandent de la réflexion, trouvez des trésors cachés, et découvrez bien d’autres choses en explorant le monde de Trading Time.

Sandwalkers est aussi annoncé sur Nintendo Switch.

There Is No Light a enfin une date sur Nintendo Switch, enfin presque, le jeu étant prévu pour Novembre.

Blasphemous a encore un peu de vie devant lui puisque le jeu va recevoir une nouvelle mise à jour intitulée Wounds of Eventide. Elle permettra de débloquer la véritable fin du jeu. Bien que nous n’ayons pas encore de date concrète pour sa sortie, attendez-vous à la voir dans le courant du mois de décembre. La mise à jour sera disponible gratuitement. Ce n’est pas tout pour Blasphemous, puisqu’une suite a également été confirmée. Blasphemous II sera lancé en 2023. Si vous êtes curieux de connaître l’avenir de la série, vous aurez probablement envie de jouer à la nouvelle mise à jour Wounds of Eventide.

Severed Steel arrivera en 2021 sur Nintendo Switch.

Un FPS solo aussi stylé que viscéral avec un système fluide d’étourdissement, des environnements destructibles, des ralentis à l’excès, une protagoniste unique à un bras et une bande-son électro sombre. Severed Steel est un FPS solo aussi stylé que viscéral avec un système fluide d’étourdissement, des environnements destructibles, des ralentis à l’excès et une protagoniste unique à un bras. C’est vous, votre détente et une botte à embout d’acier contre une superstructure infestée de vilains. Courez sur les murs, plongez, sautez et glissez pour les éliminer les uns après les autres.

Apsulov: End of Godsest annoncé sur Nintendo Switch et sortira la semaine prochaine, le 2 septembre pour environ $29.99.

Dans cette future horreur viking, vous vous réveillez dans un sanctuaire d’acier et de béton, construit pour rechercher et exploiter les mondes d’Yggdrasil, et pour abriter un artefact, enterré dans la terre depuis des lustres. Dévoilez les secrets de la mythologie, les artefacts et les royaumes d’Yggdrasil à Apsulov : La fin des dieux.

Les humains fouillaient loin sous la terre pour trouver la miséricorde des dieux. Ce qu’ils ont trouvé n’était pas destiné à atteindre la surface. Ni sur Midgard, ni sur aucun des neuf royaumes d’Yggdrasil. Aujourd’hui, leur découverte fait des ravages dans leur monde, exploitant leur technologie et laissant tout dans la misère et la décadence. A travers toutes leurs conquêtes et révélations, ils n’ont jamais cessé de considérer que certaines choses sont enterrées pour une raison. Dans un monde de technologie et d’artefacts mythologiques, le chaos règne sur le royaume humain. C’est dans ce chaos que vous trouvez votre but et votre destin. Dans cette future horreur viking, vous vous réveillez dans un sanctuaire d’acier et de béton, construit pour rechercher et exploiter les mondes d’Yggdrasil, et pour abriter un artefact, enterré dans la terre depuis des lustres. Dévoilez les secrets de la mythologie, les artefacts et les royaumes d’Yggdrasil à Apsulov : La fin des dieux.

Plongez-vous dans cette future horreur viking contenant :

Un jeu d’aventure rempli d’horreur en perspective à la première personne

Mythologie nordique dans un contexte de science-fiction

Environnements immersifs avec des sons et des musiques d’ambiances

Une gamme de mécanismes pour vous aider à faire face aux environnements et aux créatures de Midgard et d’autres mondes.

Have a Blast sort aujourd’hui sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 14,99 €.

Have a Blast est un jeu multijoueur dynamique et cinétique. Combattez dans les coins les plus dangereux de la galaxie et utilisez l’environnement à votre avantage. Déjouez vos meilleurs ennemis et réduisez-les en pièces multicolores.

ARÈNES

Combattez à travers la galaxie dans quinze arènes, en attendant les nouvelles prévues. Astéroïdes, comètes glacées, monstres mythiques et engins bizarres. Planifiez votre itinéraire avant la bataille. Dans chaque arène, vous ferez face à toutes sortes de dangers, que vous pourrez utiliser à votre avantage pour gagner.

VAISSEAUX

Dans Have a Blast, tous les vaisseaux sont petits et maniables, ce qui vous permet de naviguer facilement dans les arènes les plus animées. Chacun des cinq vaisseaux possède une capacité unique et puissante, nécessitant une approche légèrement différente. Mais même les attaques les plus fortes peuvent être contrées, et il n’est jamais trop tard pour faire pencher la balance de votre côté.

BOTS

Ajoutez des bots à n’importe quelle partie. Dirigés par une IA performante, ils peuvent représenter un vrai défi quand vos amis ne sont pas là. Vous pouvez aussi les utiliser pour ajouter de l’intensité à vos parties. Si l’IA devient frustrante ou trop facile, vous pouvez ajuster la difficulté dans le menu à tout moment.

