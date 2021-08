La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

80’s Overdrive – $2.99 (prix de base: $9.99)

Aegis Defenders – $4.99 (prix de base: $19.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

A Hat in Time – $14.99 (prix de base: $29.99)

Alex Kidd in Miracle World DX – $13.99 (prix de base: $19.99)

Aqua Kitty UDX – $6.74 (prix de base: $8.99)

A Robot Named Fight – $1.99 (prix de base: $12.99)

Ashen – $15.99 (prix de base: $39.99)

ATOMIK: RunGunJumpGun – $1.99 (prix de base: $7.99)

Bezier: Second Edition – $1.99 (prix de base: $19.99)

BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

Bit.Trip Beat – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $1.99 (prix de base: $4.99)

Blasphemous – $9.99 (prix de base: $24.99)

Bomber Crew – $2.99 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $15.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Bridge Constructor Portal – $4.99 (prix de base: $14.99)

Carto – $11.99 (prix de base: $19.99)

Cook, Serve, Delicious! 2!! – $2.59 (prix de base: $12.99)

Cook, Serve, Delicious! 3?! – $11.99 (prix de base: $19.99)

Crying Suns – $19.99 (prix de base: $24.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Cube Creator X – $11.99 (prix de base: $19.99)

Death Come True – $11.19 (prix de base: $15.99)

Death Ray Manta SE – $2.00 (prix de base: $10.00)

Deponia – $1.99 (prix de base: $19.99)

Descenders – $12.49 (prix de base: $24.99)

Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

Donut County – $3.89 (prix de base: $12.99)

Draw a Stickman: EPIC 2 – $1.99 (prix de base: $6.99)

Earth Atlantis – $1.99 (prix de base: $14.99)

Figment – $2.59 (prix de base: $19.99)

Florence – $2.99 (prix de base: $5.99)

Forager – $9.99 (prix de base: $19.99)

Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

Golf With Your Friends – $9.99 (prix de base: $19.99)

Gone Home – $4.49 (prix de base: $14.99)

Gorogoa – $4.49 (prix de base: $14.99)

Hatsune Miku Logic Paint S – $8.54 (prix de base: $14.00)

Hotshot Racing – $4.99 (prix de base: $19.99)

Human: Fall Flat – $7.99 (prix de base: $19.99)

HyperParasite – $2.99 (prix de base: $17.99)

Hypnospace Outlaw – $7.99 (prix de base: $19.99)

I Am Dead – $11.99 (prix de base: $19.99)

ibb & obb – $1.99 (prix de base: $14.99)

Iconoclasts – $6.79 (prix de base: $19.99)

If Found… – $7.79 (prix de base: $12.99)

John Wick Hex – $9.99 (prix de base: $19.99)

Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base: $24.99)

Kingdom Rush – $5.99 (prix de base: $9.99)

Kingdom Rush Frontiers – $5.99 (prix de base: $9.99)

King of Seas – $18.74 (prix de base: $24.99)

Laid-Back Camp: Virtual Fumoto Campsite – $16.79 (prix de base: $20.99)

Laid Back Camp: Virtual Lake Motosu – $16.79 (prix de base: $20.99)

Last Stop – $19.99 (prix de base: $24.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

Lumo – $1.99 (prix de base: $19.95)

Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base: $15.99)

Monster Sanctuary – $13.39 (prix de base: $19.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Mundan – $13.99 (prix de base: $19.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

Narita Boy – $12.49 (prix de base: $24.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Neon Abyss – $13.39 (prix de base: $19.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Nowhere Prophet – $9.99 (prix de base: $24.99)

OlliOlli: Switch Stance – $2.99 (prix de base: $14.99)

One Step From Eden – $13.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Paratopic – $1.99 (prix de base: $5.49)

PGA Tour 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

Postal Redux – $4.99 (prix de base: $9.99)

Power Rangers: Battle for the Grid – $12.99 (prix de base: $19.99)

Pumpkin Jack – $17.99 (prix de base: $29.99)

realMyst: Masterpiece Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

Ring of Pain – $13.99 (prix de base: $19.99)

Riptide GP: Renegade – $2.99 (prix de base: $9.99)

Rise: Race the Future – $9.89 (prix de base: $16.49)

Riverbond – $4.99 (prix de base: $24.99)

Rogue Heroes: Ruins of Tasos – $14.99 (prix de base: $19.99)

Roki – $9.99 (prix de base: $19.99)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base: $12.99)

Semblance – $1.99 (prix de base: $9.99)

Slay the Spire – $12.49 (prix de base: $24.99)

Space Crew – $9.99 (prix de base: $19.99)

Spice and Wolf VR – $14.99 (prix de base: $24.99)

Spice and Wolf VR 2 – $17.49 (prix de base: $24.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

Summer in Mara – $9.99 (prix de base: $24.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Superliminal – $14.99 (prix de base: $19.99)

Supraland – $13.99 (prix de base: $19.99)

Syberia – $2.98 (prix de base: $14.90)

Syberia 2 – $1.99 (prix de base: $29.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base: $24.99)

Telling Lies – $7.99 (prix de base: $19.99)

Tharsis – $2.99 (prix de base: $11.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Gardens Between – $4.39 (prix de base: $19.99)

The Wonderful 101: Remastered – $27.19 (prix de base: $39.99)

They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

Tools Up! – $3.99 (prix de base: $19.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $5.99 (prix de base: $29.99)

Turnip Boy Commits Tax Evasion – $10.49 (prix de base: $14.99)

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers – $29.99 (prix de base: $39.99)

Umurangi Generation Special Edition – $17.49 (prix de base: $24.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Valfaris & Slain Double Pack – $13.99 (prix de base: $39.99)

Vaporum – $9.99 (prix de base: $24.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Voids Bastards – $14.99 (prix de base: $29.99)

Wandersong – $4.99 (prix de base: $19.99)

West of Loathing – $6.16 (prix de base: $11.00)

What Remains of Edith Finch – $7.99 (prix de base: $19.99)

Wildfire – $10.49 (prix de base: $14.99)

Wizard of Legend – $6.39 (prix de base: $15.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base: $29.99)

Wuppo: Definitive Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

XCOM 2 Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

Yes, Your Grace – $7.99 (prix de base: $19.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base: $29.99)

Yuppie Psycho: Executive Edition – $8.33 (prix de base: $16.66)