Hello Kitty rejoint le casting de Super Monkey Ball Banana Mania !

SEGA® et la marque Sanrio® sont ravis d’annoncer que Hello Kitty arrive dans Super Monkey Ball Banana Mania en tant que personnage jouable ! Cette icône de la pop culture ultra mignonne sera disponible sous forme de DLC payant sur toutes les plateformes dès la sortie du jeu le 5 octobre .

Pleine de joie et dotée d’un cœur en or, Hello Kitty rejoint AiAi et le gang des singes dans leur aventure Super Monkey Ball Banana Mania. Elle insuffle amitié et générosité sur Jungle Island. Ce nouveau personnage rejoint un casting cinq étoiles composé de Morgana de Persona 5, Beat de Jet Set Radio, Kiryu de Yakuza, et du duo Sonic le Hérisson et Tails. Comme Hello Kitty dit toujours « On n’a jamais trop d’amis » !