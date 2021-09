Résumé des annonces Nintendo Switch du Indie Houses Direct

à l’image des Indie World de Nintendo, 7 éditeurs se sont associés sous la bannière de the Indie Houses. Cette association a donné lieu à un évènement en ligne qui s’est déroulé hier. Ainsi ces 7 éditeurs Akupara Games (The Darkdise Detective : A fumble in the dark), Fellow Traveller (Genesis Noir), Neon Doctrine (Vigil : The Longest Night), Raw Fury (West of Dead), Those Awesome Guys (Monster Prom : XXL), Toge Productions (Rising Hell) et Whitethorn Games (Calico) ont dévoilé les jeux indépendants à venir sur les différents supports lors d’un direct à revoir ici :

La vidéo est en anglais, mais nous vous proposons ici un récapitulatif des annonces concernant la Nintendo Switch :

Du côté d’Akupara Games : Spinch se verra doté de nouvelles pistes audio avec des remix

The Darkside Detective : A Fumble in the Dark aura droit à un DLC gratuit avec 3 nouvelles enquêtes.

Chez Neon Doctrine. On apprend la sortie de Lamentum

Dans Lamentum, vous guiderez Victor, un jeune aristocrate, qui s’embarquera dans un voyage désespéré pour trouver un remède à une maladie rare. Notre dernier espoir réside dans une sombre demeure gouvernée par un comte capable d’exaucer n’importe quel souhait, mais… À quel prix ? Le manoir de Grau Hill ouvrira ses portes et vous plongera dans un monde de cauchemars où vous pouvez être piégés à jamais.

Lamentum est un jeu pixel art de type « survival horror » se déroulant en Nouvelle-Angleterre au milieu du XIXe siècle. Pour résoudre le sombre secret qui se cache dans les profondeurs du manoir de Grau Hill, vous devrez vous plonger dans un monde cauchemardesque rempli de terribles créatures.

Choisissez bien en qui vous pouvez avoir confiance, chaque décision que vous prenez peut changer le cours de l’histoire.

Survivrez-vous ?

Nous voulons faire du Lamentum un jeu sombre et sur un thème mature, dans lequel le joueur peut profiter d’un jeu classique de survie et d’horreur.

Ainsi que l’annonce du Beat them all à l’ambiance orientale The Legend of Tianding pour le 27 Octobre.

Lost Castle quant à lui devrait obtenir un dernier DLC avec des nouvelles armes et équipements ainsi que des nouveaux boss…

Et enfin Vigil : The Longest Night proposera également une mise à jour, avec 2 nouvelles zones à explorer (Purple Crystal Catacombs and The City of Roots).

Du côté de chez Fellow Traveller. On apprend la sortie du très prometteur Beacon Pines (qui a eu un Kickstarter réussi), on espère qu’il aura droit à une VF !

Le jeu semi-autobiographique, No Longer Home est également annoncé sur Nintendo Switch

Un jeu sur le lâcher prise quand on mène une existence construite sur des circonstances que l’on ne peut contrôler. Plongez-vous dans la vie de Bo et d’Ao et découvrez leurs rêves, leurs frustrations et leurs craintes. Explorez la magie du quotidien dans tout ce qu’elle a d’extraordinaire.

et enfin, le RPG façon Visual Novel, Suzerain est annoncé sur Nintendo Switch pour le 23 Septembre (malheureusement seulement en Anglais).

Raw Fury nous proposera un nouveau DLC pour Kingdom Two Crowns intitulé « Norse Lands », celui-ci devrait être disponible d’ici la fin de l’année.

Those Awesome Guys de leur côté, annoncent la sortie du Nintendo Switch du party game Move or Die

Move or Die est un party game complètement nerveux opposant 4 joueurs, dont les règles changent toutes les 20 secondes. Le jeu parfait pour ruiner des amitiés!

Toge Productions annonce le second épisode de Coffee Talk : Hibiscus et Butterfly

Et enfin, Whitethorn Games annonce les titres suivants :

Une nouvelle mise à jour pour Calico proposant des nouveaux objets et tenues.

Un nouveau trailer pour Onsen Master, normalement prévu pour cette année :

On pourra également découvrir Teacup dès le 23 septembre, un jeu aux graphismes semblant tiré d’un livre pour enfants.

Princess Farmer, un jeu de tile matching ayant pour héroïne une fermière étant une princesse

et enfin Bee-Farming, un simulateur d’apiculture sortira également sur Nintendo Switch (mais à une date encore non définie)

Que pensez-vous de ces annonces ? Certains titres vous font de l’œil ?