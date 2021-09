Crysis Remastered Trilogy sera disponible le 15 octobre

Crysis Remastered Trilogy et les versions individuelles de Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered en dévoilent un peu plus.

Francfort (Allemagne), 2 septembre 2021 – Crytek annonce aujourd’hui que Crysis Remastered Trilogy, un pack tout-en-un d’une grande valeur incluant les rééditions des campagnes solo emblématiques de Crysis, Crysis 2 et Crysis 3, sera lancée le 15 octobre. Les fans de la franchise pourront également acheter Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered individuellement à la même date.

Crysis Remastered Trilogy bénéficiera aussi d’une sortie physique sur les plateformes Xbox et PlayStation. La Nintendo Switch bénéficiera d’une sortie séparée pour Crysis 1, 2 et 3 Remastered, et les joueurs pourront mettre la main sur une carte illustrée bonus exclusive. De plus, vingt cartes illustrées mises au hasard dans les premières commandes pour chaque format seront numérotées et dédicacées par les membres de l’équipe de développement.

Découvrez la bande-annonce de Crysis Remastered Trilogy ci-dessous :

Crysis Remastered Trilogy est optimisé et amélioré pour les consoles nouvelle génération, ce qui signifie que les jeux Crysis sont plus fluides et plus performants que jamais. Les jeux originaux tournaient à une résolution moyenne de 720p et jusqu’à 30 FPS. Sur Xbox Series X et PlayStation 5, les rééditions de Crysis sont jouables entre 1080p et 4K jusqu’à 60 FPS, grâce à la résolution dynamique qui permet d’obtenir d’excellentes performances sur le matériel actuel. Outre des gains de performance importants, Crysis Remastered Trilogy offre un éclairage revu et des personnages, armes et environnements visuellement améliorés, ainsi que des textures haute définition pour des images d’une clarté exceptionnelle.

Regardez la vidéo de comparaison Playstation ci-dessous :

Avant le lancement le 15 octobre, Crytek publie une vidéo comparative qui montre la différence entre ces nouvelles versions sur Xbox Series X, Playstation 5 et les jeux originaux sur Xbox 360, PlayStation 3. Une version PC arrive prochainement.

» Nous sommes ravis d’offrir aux fans de la franchise Crysis notre nouveau pack tout-en-un Crysis Remastered Trilogy qui accompagnera la sortie séparée des remasters de Crysis 2 et Crysis 3. » a déclaré Steffen Halbig, Project Lead. « Les joueurs peuvent se réjouir de revivre cette aventure grâce à des graphismes époustouflants, des fréquences d’images fluides et des textures de haute qualité quelle que soit la plateforme qu’ils choisissent, avec un gameplay rapide à 60 FPS sur PC et consoles next-gen, ainsi que de nombreuses autres optimisations graphiques. Nous encourageons tous les joueurs à regarder le trailer comparatif pour voir les différences par eux-mêmes « .

Plus d’informations sur les différents jeux ci-dessous :

Lancement de Crysis Remastered Trilogy

Crysis Remastered Trilogy sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, et PC le 15 octobre en version numérique via l’Epic Games Store, le PlayStation Store et le Microsoft Store au prix de 49,99€.

Lancement de Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered

Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered, incluant les campagnes solo des jeux originaux sortis respectivement en 2011 et 2013, seront lancés sur l’Epic Games Store, le PlayStation Store, le Microsoft Store et le Nintendo Switch eShop le 15 octobre au prix de 29,99€ chacun. Les versions boîte pour la Nintendo Switch seront disponibles plus tard.

Crysis Remastered – Disponible dès maintenant

Crysis Remastered, reprenant la campagne solo du jeu original de 2007, a été lancé l’automne dernier et est disponible dès aujourd’hui en version numérique sur l’Epic Games Store, le PlayStation Store, le Microsoft Store et le Nintendo Switch eShop au prix de 29,99€.