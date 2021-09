Square Enix dévoile la liste complète des musiques de Life is Strange: True Colors

La playlist complète de LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS est désormais disponible sur Spotify

PARIS, le 7 septembre 2021 – SQUARE ENIX® a dévoilé aujourd’hui, à quelques jours de la sortie de LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS, le 10 septembre 2021, la liste complète des musiques du jeu et de son contenu téléchargeable, LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS – WAVELENGTHS, qui inclut des chansons de Phoebe Bridgers, Michael Kiwanuka, Girl in Red et d’autres.

« La musique a toujours été un élément essentiel de LIFE IS STRANGE. Les émotions et les sentiments que la musique peut susciter sont un outil extraordinaire dans ce jeu axé sur l’exploration de l’empathie » a déclaré Jon Zimmerman, directeur narratif chez Deck Nine Games. « Nous voulions que les personnes jouant à LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS découvrent les hauts et les bas de l’aventure d’Alex aussi bien sur les plans visuel et émotionnel qu’auditif. Nous sommes ravis d’avoir pu inclure la musique d’artistes aussi divers, talentueux et exaltants. »

Lorsque son frère meurt lors d’un accident suspect, Alex Chen doit accepter son pouvoir psychique instable d’empathie pour découvrir les secrets qui cachent la vérité. L’aventure, le pouvoir et l’avenir d’Alex reposent entièrement entre les mains des joueurs.

« La musique est un aspect essentiel de LIFE IS STRANGE et en tant que superviseurs musicaux de la franchise, nous mettons toujours la barre plus haut » a expliqué Ben Sumner, superviseur musical chez Feel For Music. « LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS est notre projet le plus ambitieux à ce jour, avec plus de musiques sous licence qu’auparavant, ainsi que des musiques inédites exclusives de trois artistes connus. Nous avons mis beaucoup de passion dans ce projet au cours des dernières années, et c’est extraordinaire d’enfin pouvoir le partager avec le monde. »

Plus d’informations sur les différentes versions du jeu sont disponibles ici : lifeisstrange.com.

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Steam, GeForce NOW et Google Stadia le 10 septembre 2021, et sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.