Pikmin 4 : le projet finalement rebooté ?

Alors qu’un nouveau jeu Pikmin est prévu en réalité augmentée sur smartphone, les fans espèrent toujours un nouveau titre de la série principale. Souvenez-vous, en septembre 2015, Shigeru Miyamoto déclarait que Pikmin 4 était déjà presque fini. Vu la fin de vie de la Wii U, on s’attendait à le voir sortir très vite après la sortie de la Nintendo Switch.

Hier, le YouTuber Chuggaconroy s’est amusé a ironiser sur le sixième anniversaire de l’annonce du jeu sur Twitter. Un insider a déclaré par la suite que le jeu aurait été rebooté en 2019. Au final, est-ce que Pikmin 4 n’était pas l’opus de la 3DS Hey! Pikmin ?

Certains se le refuse et on espère que les ventes de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch sont suffisamment satisfaisante pour que Nintendo poursuive les aventures du capitaine Olimar.

Happy 6th anniversary to Pikmin 4 being “very close to completion!” I can’t wait to play it in 2034! pic.twitter.com/533TUxgLdx

re: Pikmin 4, development got rebooted in 2019 so we’ll probably see it some time (late?) next year, given how much COVID slowed things down

