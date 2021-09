Hot Wheels Unleashed dévoile en vidéo son système de personnalisation de véhicules

Mattel et Milestone révèlent aujourd’hui le trailer de personnalisation de Hot Wheels Unleashed, qui offre un premier aperçu aux joueurs de ce système, mais qui dévoile également le sous-sol, un endroit unique où ils peuvent inviter leurs amis et les affronter dans des défis spéciaux.

L’éditeur de livrée leur permet aussi de personnaliser leurs voitures dans le but d’avoir leur propre style reconnaissable sur les circuits. Appliquez les couleurs et les formes que vous souhaitez sur des véhicules Hot Wheels Originals ou issus de véritables constructeurs automobiles. Les joueurs peuvent également partager leurs créations avec le reste du monde, ou télécharger les meilleurs de la communauté.

De plus, un nouvel environnement vient d’être présenté : le sous-sol ! C’est un espace complétement personnalisable, dans lequel il est possible de choisir les meubles et les accessoires qui le décorent. Dans le cas où un circuit y est construit, tous les joueurs qui y feront la course, verront la décoration choisie.

Hot Wheels Unleashed offre aux joueurs l’opportunité de conduire, comme si ils jouaient avec les petites voitures de la célèbre marque de jouets. Le gameplay du jeu comprend des courses emplies d’adrénaline, ainsi qu’un large éventail de voitures Hot Wheels, chacune possédant son propre niveau de rareté et ses caractéristiques que les joueurs peuvent personnaliser avec divers revêtements. De plus, ils retrouveront des circuits à couper le souffle, situés dans des lieux de vie quotidienne, composés de parcelles de piste spéciales et d’objets interactifs. Le jeu propose également une fonctionnalité d’édition de circuits révolutionnaire, permettant aux joueurs de personnaliser des parcours dans n’importe quel environnement et de les partager avec la communauté, mais également un éditeur de livrée pour décorer les véhicules.