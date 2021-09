Le compte Twitter de Crash Bandicoot laisse entendre qu’une nouvelle annonce est imminente

La série Crash Bandicoot célèbre en ce moment son 25e anniversaire et ce ne serait pas un anniversaire spécial sans une annonce spéciale.

Le compte Twitter de Crash Bandicoot a laissé entendre qu’une annonce concernant cette franchise était imminente. Sony organise une présentation du PlayStation Showcase à 13 heures (heure française) et à 21 heures (heure anglaise) aujourd’hui, il est probable que l’annonce soit liée à cette présentation. Plusieurs influenceurs ont également commencé à recevoir des articles Crash Bandicoot, ce qui se produit généralement lorsqu’un nouveau jeu est annoncé. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Team Racing : Nitro-Fulled et Crash Bandicoot 4 : It’s about Time sont tous disponibles sur le Nintendo Switch eShop.

That feeling you get when you hear there’s a certain party right around the corner 😆😆😆 pic.twitter.com/WabWIJDQMx

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) September 7, 2021