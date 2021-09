L’hellraiser s’ouvre dans Dead By Daylight

On en a parlé un peu plus tôt dans le mois, voici la bande-annonce officielle de l’arrivée de Pinhead, leader des Cenobites dans le jeu Dead By Daylight.

Après Halloween, Saw, Scream, c’est au tour de la saga Hellraiser de faire une entrée sanglante dans le jeu d’horreur multijoueur asymétrique !

« We have such sights to show you »

LE CÉNOBITE

Pinhead est un explorateur des régions lointaines de l’expérience, qui tire sa jouissance des frissons infinis du plaisir et de la souffrance. Quand la boîte puzzle connue sous le nom de Configuration des lamentations, la clé vers une autre dimension, a été découverte dans le royaume de l’Entité, elle ne tarda pas à tomber entre des mains curieuses. Une fois ouverte, il est arrivé. Ce qu’il advint ensuite ne fut qu’une douce souffrance se déversant sur le royaume.

POUVOIR DU TUEUR

INVOCATIONS DOULOUREUSES

Une porte extra dimensionnelle qui mène à un plaisir et une souffrance si intenses que votre âme en sera déchirée.

Appuyez sur le bouton Pouvoir pour créer un portail et relâchez-le pour l’ouvrir. Une fois ouvert, touchez le bouton Capacité pour invoquer une chaîne possédée que vous contrôlez. Dirigez la chaîne contre un survivant pour l’attacher.

Un survivant attaché à une chaîne est incapable de sprinter. Sa vitesse de mouvement diminuera davantage s’il est frappé par une deuxième puis une troisième chaîne. Les survivants peuvent effectuer l’action Se libérer pour s’échapper.

Configuration des lamentations

Si elle est laissée seule, la boîte puzzle Configuration des lamentations entame une Traque des chaînes, invoquant des chaînes pour poursuivre les survivants.

Un survivant transportant la Configuration des lamentations souffrira de l’effet de statut Inconscient et des chaînes seront parfois invoquées pour l’attaquer. Le survivant doit résoudre la Configuration des lamentations pour mettre un terme à la Traque des chaînes et se séparer de la boîte puzzle. Pendant ce temps, Pinhead voit son emplacement et peut s’y téléporter.

Lorsque Pinhead ramasse la Configuration des lamentations, une Traque des chaînes est activée et tous les survivants sont immédiatement attachés à des chaînes, ce qui les pousse à crier et à révéler leur position.

La Configuration des lamentations apparaît à un nouvel emplacement après avoir été utilisée par Pinhead ou par un survivant.

COMPÉTENCES DE TUEUR

IMPASSE

Quand un générateur est réparé, l’Entité bloque un autre générateur avec la plus grande progression pendant un certain temps. Vous voyez son aura en blanc pendant ce temps.

SORT : JOUET

Suspendre un survivant à un crochet la première fois active Sort : Jouet sur un totem passif aléatoire, lui infligeant Inconscient jusqu’à ce que le totem soit purifié. Le survivant maudit peut voir l’aura du totem quand il en est proche et il doit le purifier personnellement pour se récupérer.

CROCHET FLAGELLATEUR : DON DE SOUFFRANCE

Commencez chaque partie avec quatre crochets flagellateurs. Lorsqu’un survivant est libéré d’un crochet flagellateur, il souffre des effets de statut Hémorragie et Estropiement jusqu’à ce qu’il soit soigné. Une fois soigné, il subit une pénalité aux soins, aux réparations et aux actions d’ouverture jusqu’à ce qu’il soit de nouveau blessé.

OBJET EXCLUSIF DU CHAPITRE

CHARME – BOITE PUZZLE CONFIGURATION DES LAMENTATIONS