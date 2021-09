Life is Strange: True Colors est disponible … mais pas encore sur Nintendo Switch

Le nouveau volet de la franchise récompensée et saluée par la critique propose une protagoniste, un pouvoir et un mystère inédits

PARIS, le 9 septembre 2021 – SQUARE ENIX Ltd. a sorti aujourd’hui LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS™. Créé par Deck Nine Games, les développeurs de LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM, et Square Enix External Studios, LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS marque le début d’une nouvelle ère pour la franchise récompensée LIFE IS STRANGE avec un nouveau personnage principal jouable, un nouveau pouvoir et un mystère palpitant à élucider.

Les joueurs incarnent Alex Chen, une jeune femme entamant sa vie d’adulte à Haven Springs, une petite ville de montagne dotée d’une communauté soudée à laquelle elle s’intègre rapidement. Après de longues années de séparation, Alex y retrouve son frère Gabe, qui s’y était rendu à la recherche de leur père disparu. C’est dans ce décor qu’Alex essaie d’accepter la « malédiction » dont elle a souffert toute sa vie : le pouvoir psychique d’empathie, une capacité surnaturelle qui lui permet de ressentir, d’absorber et d’agir sur les émotions intenses d’autrui qu’elle perçoit sous la forme d’auras colorées.

Lorsque son frère meurt lors d’un « accident » suspect, Alex doit accepter son pouvoir instable pour découvrir les secrets de Haven Springs. L’aventure, le pouvoir et l’avenir d’Alex reposent entièrement entre les mains des joueurs.

Ce thriller surnaturel prend vie grâce à la capture intégrale de mouvements et d’expressions ainsi qu’au doublage d’Alex Chen par la talentueuse Erika Mori, à une bande originale signée Angus & Julia Stone, à des musiques originales de mxmtoon et Novo Amor, et à des musiques sous licence de Gabrielle Aplin, Phoebe Bridgers, Fenne Lily et bien d’autres artistes.

« L’idée de ce jeu est née d’une question qui nous a fascinés durant le développement de BEFORE THE STORM : comment les jeux vidéo peuvent-ils servir d’outils pour explorer l’empathie ? » a déclaré Jonathan Zimmerman, directeur narratif chez Deck Nine Games.

« Aujourd’hui, cette question nous obsède et nous touche plus que jamais. Après plus de 17 mois de traumatisme, d’isolation et de solitude à travers toute la planète, nous sommes profondément honorés de pouvoir vous proposer une histoire de rapports humains et d’espoir à toute épreuve. De la même façon que les pouvoirs d’Alex lui permettent de ressentir la vérité émotionnelle d’autrui, nous espérons que les joueurs ressentiront tout l’amour que nous avons mis dans le jeu et qu’ils le verront comme une marque de l’immense gratitude que nous éprouvons envers chacun et envers notre communauté Life is Strange. »

Trois éditions de LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS sont disponibles : l’Édition Standard, l’Édition Deluxe et l’Édition Définitive. Plus d’informations sur les différentes éditions du jeu sont disponibles sur lifeisstrange.com.

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS est maintenant disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, PC Windows Store, GeForce NOW et Google Stadia. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.