Un nouveau trailer consacré à l’histoire pour Marvel’s Guardians of the Galaxy et un single du groupe Star-Lord dévoilés

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

Au rythme d’un tout nouveau morceau du groupe Star-Lord, la dernière bande-annonce en date inclut de l’action, du mystère et… un chien russe télépathe ?



PARIS, le 10 septembre 2021 – Eidos-Montréal a sorti une nouvelle bande-annonce qui détaille l’aventure cosmique qui vous attend dans Marvel’s Guardians of the Galaxy. Se déroulant à la suite d’un conflit épique connu sous le nom de Guerre galactique, Marvel’s Guardians of the Galaxy invite les joueurs à marcher dans les jet-bottes de Peter Quill pendant une année-lumière et à mener sa bande de mercenaires marginaux à travers le cosmos en quête de gloire, de richesses et d’un moyen de se sortir du bazar dans lequel ils se sont embourbés.

Dans la nouvelle bande-annonce, le Grand unificateur Raker amène Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket et Groot dans les quartiers de l’Église universelle de la Vérité, où les Gardiens découvrent un rituel impliquant la mystérieuse Matriarche. Le Grand unificateur Raker explique que la Matriarche souhaite partager avec eux une vérité qui peut mettre soi-disant fin à toute douleur. Comme toujours avec les Gardiens, les choses ne se passent pas du tout comme prévu et ils réussissent à se mettre la moitié de la galaxie à dos… Les Gardiens devront passer au niveau supérieur et montrer leur valeur pour sauver la galaxie. La vidéo inclut aussi des personnages comme le Worldmind xandarien et le chien télépathe russe de l’espace préféré de tout le monde, Cosmo.

De plus, l’action de la bande-annonce est amplifiée par le nouveau morceau du groupe Star-Lord, intitulé « Space Riders (With No Names) ». Dans l’univers de Marvel’s Guardians of the Galaxy, Star-Lord est le nom du groupe de rock préféré de Peter Quill, qu’il a ensuite emprunté pour utiliser comme son célèbre surnom. (ici)

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ainsi qu’en streaming via GeForce NOW, le 26 octobre 2021. Marvel’s Guardians of the Galaxy : version Cloud pour Nintendo Switch sera également disponible le 26 octobre dans certaines régions.