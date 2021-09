La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

80’s Overdrive – $2.99 (prix de base: $9.99)

AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base: $19.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Alwa’s Awakening – $4.99 (prix de base: $9.99)

Alwa’s Legacy – $8.99 (prix de base: $17.99)

Amnesia: Collection – $5.99 (prix de base: $29.99)

Aragami: Shadow Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Bezier: Second Edition – $1.99 (prix de base: $19.99)

Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $3.74 (prix de base: $14.99)

Bridge Constructor Portal – $4.99 (prix de base: $14.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $9.99 (prix de base: $19.99)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $19.79 (prix de base: $59.99)

Chess Ultra – $4.99 (prix de base: $12.49)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Child of Light Ultimate Edition + Valiant Hearts: The Great War – $7.49 (prix de base: $29.99)

Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Cris Tales – $31.99 (prix de base: $39.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Cube Creator X – $11.99 (prix de base: $19.99)

Danmaku Unlimited 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Dead by Daylight – $14.99 (prix de base: $29.99)

Death Ray Manta SE – $2.00 (prix de base: $10.00)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base: $12.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.99 (prix de base: $49.99)

Earth Atlantis – $1.99 (prix de base: $14.99)

Empire of Sin – $15.99 (prix de base: $39.99)

Everspace: Stellar Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $7.99 (prix de base: $39.99)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

God Eater 3 – $11.99 (prix de base: $59.99)

ibb & obb – $1.99 (prix de base: $14.99)

Iro Hero – $3.89 (prix de base: $12.99)

Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99)

LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Jurassic World – $9.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $9.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

Little Nightmares Complete Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Little Nightmares II – $20.09 (prix de base: $29.99)

Lode Runner Legacy – $5.99 (prix de base: $11.99)

Lumo – $1.99 (prix de base: $19.95)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Miles & Kilo – $1.99 (prix de base: $7.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $15.99 (prix de base: $39.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

Mr. Driller DrillLand – $7.49 (prix de base: $29.99)

Mutant Mudds Collection – $2.99 (prix de base: $14.99)

My Hero One’s Justice – $9.59 (prix de base: $59.99)

My Hero one’s Justice 2 – $20.99 (prix de base: $59.99)

Namco Museum – $7.49 (prix de base: $29.99)

Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base: $19.99)

Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

Naruto: Ultimate Ninja Storm – $5.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $5.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $24.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Nnija Storm 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

Nefarious – $3.74 (prix de base: $14.99)

Ni no Kuni – $12.49 (prix de base: $49.99)

Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base: $9.99)

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm – $22.49 (prix de base: $29.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $5.99 (prix de base: $14.99)

Odallus: The Dark Call – $3.59 (prix de base: $11.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $6.39 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $17.99 (prix de base: $59.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $6.39 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $2.99 (prix de base: $9.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $5.99 (prix de base: $19.99)

Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

Prison Architect: Nintendo Switch Edition – $7.50 (prix de base: $29.99)

Quarantine Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

Runbow – $2.99 (prix de base: $14.99)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – $7.49 (prix de base: $14.99)

Scribblenauts Mega Pack – $7.99 (prix de base: $39.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Slayin 2 – $2.99 (prix de base: $11.99)

Slime-san – $5.99 (prix de base: $11.99)

Sparklite – $9.99 (prix de base: $24.99)

Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base: $14.99)

Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base: $14.99)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base: $19.99)

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base: $9.99)

Subsurface Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $8.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $11.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $49.99)

Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base: $34.99)

Syberia 3 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $9.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base: $49.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $12.49 (prix de base: $49.99)

The Jackbox Party Pack 3 – $16.24 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 5 – $17.99 (prix de base: $29.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $7.99 (prix de base: $39.99)

The Outer Worlds – $19.79 (prix de base: $59.99)

The Spectrum Retreat – $5.19 (prix de base: $12.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trine: Ultimate Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

Tropico 6: Nintendo Switch Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Unrailed! – $4.99 (prix de base: $19.99)

Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Vasara Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

Xeodrifter – $1.99 (prix de base: $9.99)

Youtubers Life OMG Edition – $16.49 (prix de base: $29.99)