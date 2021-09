EPOS élargit la série H3 et offre un son sans compromis pour toutes les expériences de jeu avec les casques H3PRO Hybrid et H3 Hybrid

Le premier fabricant de produits audio pour jeux vidéo libère la « puissance de l’audio » avec le casque H3 Hybrid disponible dès maintenant ; EPOS dévoile également un nouveau modèle sans fil, le H3PRO Hybrid, qui sera bientôt disponible.

Copenhague, Danemark – 14 septembre 2021 – Après le succès du casque acoustique fermé filaire H3 récemment lancé, l’EPOS H3 Hybrid sort aujourd’hui, offrant de multiples options de connectivité, un microphone à perche amovible, un mixage audio Bluetooth® simultané et une batterie longue durée pour l’audio Bluetooth® en déplacement, débloquant la puissance de l’audio partout. Le H3 Hybrid est compatible avec PC, Mac OSX, Xbox One, Xbox Series X, Sony PlayStation 4®, Sony PlayStation 5®, Nintendo Switch™ et les appareils compatibles Bluetooth®.

H3 Hybrid – Disponible dès maintenant

Le H3 Hybrid allie un son de jeu authentique à la polyvalence de l’utilisateur. Disponible en Noir Onyx et Blanc Fantôme, le H3 Hybrid offre l’ingénierie renommée d’EPOS et un son de jeu de haute qualité pour obtenir une clarté acoustique et des basses profondes avec des câbles audio USB et 3,5 mm interchangeables.

Le H3 Hybrid fournit jusqu’à 37 heures d’audio Bluetooth® et une compatibilité multiplateforme. Il est équipé d’une connexion Bluetooth® simultanée, de deux microphones, de la compatibilité avec EPOS Gaming Suite et d’une perche de micro détachable pour des jeux de haut niveau.

Pour les joueurs qui souhaitent passer à la vitesse supérieure, le H3PRO Hybrid est doté d’une série de fonctions haut de gamme qui permet de libérer la puissance de l’audio, notamment :

Batterie longue durée avec Bluetooth® – Une seule charge permet jusqu’à 37 heures d’audio Bluetooth® ou jusqu’à 24 heures en cas de connexion à une console avec le câble de 3,5 mm. La double connectivité (câble de 3,5 mm et Bluetooth®) offre jusqu’à 19 heures de jeu.

Une seule charge permet jusqu’à 37 heures d’audio Bluetooth® ou jusqu’à 24 heures en cas de connexion à une console avec le câble de 3,5 mm. La double connectivité (câble de 3,5 mm et Bluetooth®) offre jusqu’à 19 heures de jeu. Connexion Bluetooth® simultanée pour un mixage audio sans fil – Lorsqu’elle est couplée à un smartphone via Bluetooth®, la connectivité simultanée permet aux joueurs de discuter avec leurs amis en utilisant leur application tierce préférée tout en jouant sur leur plateforme de choix via un câble USB ou 3,5 mm. Un contrôle du volume intuitif séparé permet aux joueurs d’équilibrer chaque flux audio.

Lorsqu’elle est couplée à un smartphone via Bluetooth®, la connectivité simultanée permet aux joueurs de discuter avec leurs amis en utilisant leur application tierce préférée tout en jouant sur leur plateforme de choix via un câble USB ou 3,5 mm. Un contrôle du volume intuitif séparé permet aux joueurs d’équilibrer chaque flux audio. Perche magnétique de micro détachable – Les joueurs peuvent détacher et rattacher le microphone sans effort grâce à une connexion magnétique dans le bras de perche. Lorsque la perche est retirée, une plaque de protection protège les connecteurs et préserve l’aspect élégant du H3 Hybrid.

Les joueurs peuvent détacher et rattacher le microphone sans effort grâce à une connexion magnétique dans le bras de perche. Lorsque la perche est retirée, une plaque de protection protège les connecteurs et préserve l’aspect élégant du H3 Hybrid. Deux microphones – Le H3 Hybrid comprend un microphone secondaire dans l’écouteur qui permet aux joueurs de prendre des appels lorsqu’ils portent le casque en déplacement, sans que le microphone principal de la perche soit fixé au casque.

Le H3 Hybrid comprend un microphone secondaire dans l’écouteur qui permet aux joueurs de prendre des appels lorsqu’ils portent le casque en déplacement, sans que le microphone principal de la perche soit fixé au casque. Options de connexion multiples – Le H3 Hybrid offre de multiples options de connexion grâce au câble USB inclus pour le PC, aux câbles de 3,5 mm pour les consoles et au Bluetooth® pour les appareils mobiles.

Le H3 Hybrid offre de multiples options de connexion grâce au câble USB inclus pour le PC, aux câbles de 3,5 mm pour les consoles et au Bluetooth® pour les appareils mobiles. EPOS Gaming Suite – Lorsque le casque est connecté à un PC, les joueurs peuvent télécharger la EPOS Gaming Suite pour débloquer le son Surround 7.1 et personnaliser les préférences audio et micro.

Découvrez la bande-annonce de lancement du H3 Hybrid ci-dessous:

Jouez. Streamez. Regardez

Garantissant une utilisation pratique sur tous les appareils et dans toutes les situations, à la maison comme en déplacement, le H3 Hybrid offre une polyvalence à tous les types de joueurs.

H3PRO Hybrid – Bientôt disponible

Développant son homologue H3 Hybrid, le H3PRO Hybrid répond aux besoins des joueurs exigeants qui recherchent une liberté sans fil et un son de haute qualité. Le H3PRO Hybrid sera disponible en Noir Onyx, Blanc Fantôme et Racing Green (Vert foncé). Il est doté d’une batterie longue durée et de la technologie sans fil exclusive EPOS qui permet une transmission sans décalage, sans pour autant sacrifier les performances.

D’autres fonctionnalités et détails seront annoncés prochainement.

Le H3 Hybrid et le H3PRO Hybrid offrent tous deux des caractéristiques de qualité de vie pour améliorer l’expérience de jeu globale, notamment des boutons intelligents intuitifs pour un contrôle rapide des paramètres audio, la mise en sourdine instantanée en soulevant la perche micro, des ajustements légers et réglables, un contrôle du volume intégré sur l’oreillette et des coussinets ergonomiques interchangeables.

Prix et disponibilité

Le casque de jeu EPOS H3 Hybrid est disponible dès maintenant sur eposaudio.com/gaming et auprès de certains détaillants au prix de vente conseillé de 179€.

De plus amples détails sur le H3PRO Hybrid seront annoncés prochainement. Les joueurs qui souhaitent en savoir plus sur la série H3 peuvent en apprendre davantage ici et s’inscrire pour recevoir les dernières nouvelles.