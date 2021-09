Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! – L’édition Ultra Collector se dévoile

Le duo iconique revient pour une toute nouvelle aventure !

Stuttgart, le 14 septembre 2021 – Microids, en collaboration avec le distributeur Strictly Limited Games, est heureux d’annoncer la sortie prochaine d’une édition Ultra Collector d’Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !. Cette édition limitée, remplie de goodies et d’objets inspirés de la célèbre BD française, sortira plus tard dans l’année en exclusivité dans la boutique digitale partenaire de Strictly Limited Games. Cette édition sera disponible sur les plateformes PlayStation 4 et Nintendo Switch.

L’édition Ultra Collector d’Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! sera disponible en pré-commande à partir du 14 septembre 2021 uniquement dans la boutique en ligne partenaire de Strictly Limited Games.

Si vous êtes les plus braves, il faudra le prouver ! Dans Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, nous sommes en 50 avant Jésus Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Les joueurs pourront incarner Astérix et Obélix et devront traverser les paysages les plus iconiques de la saga tout en affrontant une flopée d’ennemis, du simple légionnaire aux pirates, en passant par des brigands ou encore les célèbres Normands.

Caractéristiques :

Affrontez des hordes de Romains dans le mode Aventure inspiré des albums existants d’Astérix et Obélix

Faites équipe avec un ami dans le mode multijoueur local

Affrontez vos ennemis avec des coups puissants et des combos uniques

Découvrez des mini-jeux géniaux en parallèle de l’aventure principale

L’édition Ultra Collector d’Astérix & Obélix : Baffez-les Tous! sera disponible au prix de 149,99 € en quantité très limitée.

Boîte de l’édition Ultra Collector

Jeu sur Nintendo Switch ou PS4

Un poster

Set de cartes en métal

Les figurines Astérix & Obélix

Pièce de monnaie

Set de cartes postales

Set de sous-verres

4 autocollants

Lampe à hologramme LED

4 art prints

Certificat d’authenticité

De plus, l’édition Ultra Collector d’Astérix & Obélix sera accompagnée de trois jeux Astérix : XXL Romastered, XXL2 Remastered et XXL3 : Le Menhir de Cristal !