Découvrez le carnet de développeur d’Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases !

Cerise sur le gâteau d’anniversaire, une nouvelle vidéo de gameplay vous résume tout ce que vous devez savoir sur le titre !

Paris, le 15 septembre 2021 – A l’occasion de l’anniversaire d’Agatha Christie, Microids a le plaisir de dévoiler un carnet de développeur sur le jeu Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases, mettant en avant les inspirations et l’ambition du titre ainsi que des images exclusives des coulisses de la création du jeu. Développé par le studio Blazing Griffin, Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases est un jeu d’enquête et d’aventure mettant en scène Hercule Poirot dans l’une de ses premières enquêtes, avant qu’il ne devienne le détective légendaire que l’on connaît. Le jeu sortira le 28 septembre prochain sur PC (Steam), consoles Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, et sera compatible sur PlayStation® 5 et Xbox Series X | S.

Dans ce carnet de développeur, Neil McPhillips et Justin Alae-Carew (tous deux à la tête de la division Jeux Vidéo du studio) expliquent comment ils ont abordé la création de cette toute nouvelle aventure originale d’Hercule Poirot, tout en restant fidèle à l’esprit de l’œuvre d’Agatha Christie. Le gameplay d’Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases illustre parfaitement comment le jeu s’est efforcé de recréer le cœur et la richesse d’une enquête captivante. Le titre propose une narration entièrement intégrée aux mécaniques de jeu, dont l’histoire est racontée à travers une série de chapitres et d’actes pour se rapprocher le plus possible de la lecture d’un roman d’Hercule Poirot. Par ailleurs, l’immersion est renforcée par le système de carte mentale, qui vise à représenter le processus de déduction du détective. Afin de concevoir une enquête aussi prenante que celles de la Reine du Crime, le studio a fait étroitement collaborer leur équipe narrative avec des vétérans de l’industrie du cinéma et de la télévision. Enfin, afin surprendre les fans du détective iconique, Blazing Griffin a choisi de situer les événements de cet épisode pendant les jeunes années du détective, alors que sa réputation restait à bâtir et qu’il devait lutter pour se faire entendre. Le tout, à une époque où le monde a connu de grands bouleversements, notamment en termes socio-économiques, portés par un casting de personnages variés issus de toutes les classes de la société.

***

En plus de ce carnet de développeur, le studio a réalisé une vidéo complète résumant tout ce qu’il y a à savoir sur Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases. Cette vidéo propose notamment des extraits de gameplay du jeu et est narrée par les développeurs eux-mêmes !

***

Synopsis :

Au début de sa carrière de détective, Hercule Poirot est invité à une réception par l’influente famille Van den Bosch, à l’occasion de l’annonce des fiançailles de leur fille. Mais les tensions entre les invités s’animent alors qu’une tempête de neige s’abat sur la ville, emprisonnant toutes les personnes présentes dans le manoir. L’heureux événement est bientôt entaché par le meurtre de l’un des invités…

Poirot, au bon endroit au bon moment, se lance alors dans une nouvelle enquête. Quels secrets enfouis et rivalités mortelles va-t-il percer à jour ?

Caractéristiques du jeu :

(Re)découvrez l’enquêteur de légende dans une affaire de meurtre inédite , en incarnant le jeune Hercule Poirot au cours de ses premières années en tant que détective, alors qu’il a encore tout à prouver.

, en incarnant le jeune au cours de ses en tant que détective, alors qu’il a encore tout à prouver. Mettez vos petites cellules grises à l’épreuve en utilisant vos talents de déduction pour connecter les indices dans votre carte mentale . Celle-ci vous permettra de visualiser et d’associer entre eux les différents éléments de l’enquête pour en tirer vos propres conclusions… et révéler au grand jour le coupable au cours d’un dénouement surprenant !

pour connecter les indices dans votre . Celle-ci vous permettra de visualiser et d’associer entre eux les différents éléments de l’enquête pour en tirer vos propres conclusions… et révéler au grand jour le coupable au cours d’un dénouement surprenant ! Résolvez une affaire criminelle complexe et découvrez ce qui se cache derrière les apparences trompeuses de la famille Van den Bosch.

Interrogez tous les suspects et réussissez à leur soutirer des informations précieuses à leur insu. Relevez le moindre comportement suspect et dévoilez les secrets et rivalités cachées de la haute société belge.

tous les suspects et réussissez à leur soutirer des informations précieuses à leur insu. Relevez le moindre et dévoilez les secrets et rivalités cachées de la haute société belge. Explorez une maison luxueuse pleine de mystères. Le meurtrier ne sera pas votre seule énigme…

***

Célébrez l’anniversaire d’Agatha Christie en découvrant la vie de la célèbre romancière à travers l’infographie ci-dessous !