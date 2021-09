Zynga et Lucasfilm défient les joueurs avec la nouvelle bande-annonce cinématique de Star Wars: Hunters

La nouvelle bande-annonce donne de plus amples informations sur les personnages, le cadre et l’action qu’offrira Star Wars Hunters. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch et appareils mobiles en 2022

SAN FRANCISCO – 14 septembre 2021 – Aujourd’hui, Zynga Inc.(Nasdaq: ZNGA), leader mondial du divertissement interactif et Lucasfilm Games ont publié une bande-annonce cinématique pour leur prochain jeu de combat compétitif en arène, Star Wars: Hunters, qui arrivera en 2022 sur Nintendo Switch et appareils mobiles. Cette nouvelle bande-annonce donne aux joueurs un aperçu plus approfondi du cadre, des personnages et de l’action qu’offrira ce jeu en équipe tant attendu. On y voit une guerrière du côté obscur que personne n’ose affronter seul dans l’arène…

Le trailer s’ouvre sur un plan de la planète Vespaara, les Hunters de toute la galaxie s’affrontent dans une arène. Prenant le devant de la scène, Rieve, la jeune guerrière Sith, brandit son sabre laser rouge tandis qu’Aran Tal, le fidèle chevalier mandalorien, prouve sa maitrise de la gâchette auprès de celles et ceux qui ont basculé du côté obscur. On y voit également Grozz, la guerrière Wookie ayant un fort penchant pour le désarmement des droïdes, des Jawas sournois disposant d’un arsenal d’armes extrêmement bien cachées, Zaina, la rebelle vétéran qui se bat pour l’honneur ainsi que d’autres combattants de factions et d’espèces familières se rendant sur le champ de bataille pour s’affronter en deux équipes de quatre pour faire vibrer toute la galaxie lors de combats compétitifs remplis d’action. A la fin de la bande-annonce, un aperçu plus large du complexe Arena apparaît tandis que le navire Hutt, le centre de commande planant au-dessus de l’action, rentre dans le champ.

De nouvelles informations sur les huit combattants présentés dans la bande-annonce sont désormais disponibles sur www.swhunters.com où les joueurs vont pouvoir s’inscrire pour recevoir des nouvelles sur le jeu et rejoindre une campagne pour débloquer une gamme de contenu spécial in-game lors du lancement. Au fur et à mesure que les joueurs unissent leurs forces et que les jalons d’inscription sont atteints, davantage de récompenses seront débloquées au fur et à mesure.

“Les révélations d’aujourd’hui donnent aux joueurs un premier aperçu de l’arène, un stade compétitif attirant des chasseurs venant des confins de la galaxie pour y trouver gloire et fortune.” déclare Bernard Kim, President of Publishing chez Zynga. “Donnant un bref aperçu de l’action en équipe dans l’arène, cette bande-annonce présente quelques-uns des personnages hauts en couleurs inspirés de l’univers Star Wars que les fans pourront découvrir dans le jeu. Nos équipes chez NaturalMotion et Boss Alien sont ravis d’en montrer encore plus et ont hâte que les joueurs passent de spectateurs à Hunters dans un proche avenir.”

Se déroulant après la chute de l’Empire Galactique, Star Wars : Hunters connectera les joueurs en temps réel afin de combattre dans des arènes inspirées des lieux emblématiques de la saga Star Wars. Les joueurs s’affronteront en tant que chasseurs de primes audacieux, héros de la Rébellion et résistants de l’Empire déchu dans un jeu d’action qui les plongera dans des combats Star Wars rapides et visuellement époustouflants. Star Wars: Hunters sera disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch, sur l’App Store et Google Play. Le jeu permettra le cross-play sur toutes ces plateformes. Star Wars : Hunters ne nécessite pas d’abonnement Nintendo Switch Online pour télécharger et jouer au jeu.

Les joueurs peuvent en apprendre plus sur Star Wars: Hunters et recevront des updates sur le jeu en visitant www.swhunters.com.