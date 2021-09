13 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch (ou datés)

Et on commence cet article avec Titan Chaser qui sort aujourd’hui sur l’eShop de la console hybride ce Nintendo pour 4€99.

Chaque nuit, vous quittez le motel et traversez des champs vides à la recherche de quelque chose. Votre travail consiste à repérer des géants errants et à les chasser de la ville endormie à l’aide de la lumière. C’est une expérience méditative où vous n’avez pas besoin de gérer le carburant, l’entretien de la voiture, la santé ou les dommages. Trouvez simplement où conduire et comment utiliser vos outils efficacement. Ou oubliez simplement votre travail et traversez des paysages brumeux pour vous calmer après une dure journée.

BARRICADEZ ReVisited arrivera sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch le 30 septembre pour 11,99 €.

C’est le jeu Crafting × Tower Defense que vous recherchiez. Rassemblez des matériaux et des objets pour améliorer votre base et protéger un berceau après l’effondrement de la civilisation.

Creuser et explore dans la grotte

Dans la grotte, vous pouvez extraire des ressources générées aléatoirement utilisées pour fabriquer des pièges et des blocs. Aventurez-vous de plus en plus profondément pour trouver un certain nombre de matériaux et de secrets rares.

Fabriquez la défense parfaite

Dans votre base, vous pouvez fabriquer des dizaines d’installations et de pièges pour repousser les ennemis qui s’approchent. Mélangez et faites correspondre les attributs de chaque piège pour contrer le comportement de chaque agresseur et survivre un jour de plus.

Histoire immersive

Plongez plus profondément et survivez plus longtemps pour découvrir des morceaux de la vérité. Découvrez ce qui s’est passé pour causer la destruction du monde et l’origine de notre petit robot !

Jouez avec les ombres et surmontez les énigmes avec vos propres méthodes créatives, alors que vous découvrez les souvenirs d’une jeune femme qui confronte son passé avec difficulté. In My Shadow arrivera le 25 septembre sur l’eShop pour 11,99 €.

In My Shadow vous emportes dans un rêve mélancolique où vous manipulez les ombres de façons uniques et imaginatives afin de résoudre une multitude d’énigmes étranges. Le jeu raconte l’histoire de Bella, une jeune femme avec une relation tendue depuis plusieurs années avec sa famille. Elle se retrouve maintenant à avoir de la difficulté à répondre à un message texte d’une personne bien particulière : son père. Ses souvenirs d’enfance prennent vie sous forme d’ombre sur les murs de sa maison. Afin d’aider Bella à faire la paix avec son passé, vous devrez utiliser ces ombres pour résoudre des énigmes uniques.

La vie n’est au final pas aussi simple et facile que celle de votre enfance. Pour survivre dans un monde plein de dangers, il vous faudra passer l’entraînement ninja des grenouilles, en utilisant des techniques secrètes créées par vos ancêtres. Dojoran sortira demain sur Nintendo Switch pour 4,99€.

Dojoran est un jeu de plateforme de précision dans lequel vous devez utiliser des pommes pour effectuer des doubles sauts de manières peu communes. Les commandes simples et réactives offrent une grande expérience dans les défis qui doivent être affrontés plus d’une fois. Chaque mort est un apprentissage pour améliorer vos réflexes et le contrôle de votre personnage, plutôt qu’une entière frustration. Gameplay inspiré de jeux comme Super Mario World, Mario Kaizo, Celeste et Bloody Trapland. Style artistique inspiré des jeux Gameboy Pocket, Gato Roboto et Downwell.

28 niveaux de plateformes uniques, à la difficulté grandissante.

Des contrôles extrêmement précis et simples.

Des vies infinies et des points de passage.

Différentes façons d’utiliser les principaux mécanismes.

Déplacez-vous en avant, en hauteur, et ne laissez rien derrière vous. Bonfire Peaks sortira le 30 septembre sur l’eShop pour 16,79 €.

Bonfire Peaks est un jeu à puzzles sur le fait de tourner la page développé par Corey Martin, et publié ainsi que coproduit par Draknek, le créateur de A Monster’s Expedition et Cosmic Express. Découvrez plus de 200 puzzles conçus avec soin dans un monde magnifiquement retranscrit en voxel art. Tout contenu superflu a été jeté au bûcher pour créer une expérience parfaitement calibrée, remplie de défis enrichissants et de nouvelles mécaniques de jeu surprenantes qui renouvèleront constamment votre intérêt. Créé par Corey Martin, le développeur de Pipe Push Paradise et Hiding Spot, et codéveloppé par Alan Hazelden, avec Mari Khaleghi et Zach Soares au design.

Brain Meltdown: Into Despair sortira le mois prochain sur Nintendo Switch.

Steel Assault arrivera finalement sur Nintendo Switch le 28 septembre.

Un royaume caché et mystérieux. Deux enfants précoces qui fuient leur quotidien éprouvant. Des créatures magiques et un ordre de gardiens excentriques qui se sont égarés. Un mal stygien emprisonné. Bienvenue dans les Boissombres. The Wild at Heart soritra sur Nintendo Switch le 16 novembre sur l’eShop comme en boutique.

Rassemblez votre horde

Récoltez et déployez un essaim de Farfelins : de petites créatures magiques auxquelles vous pouvez donner des ordres. Brisez des objets, récoltez des butins, combattez des ennemis, construisez de nouveaux chemins et plus encore.

Explorez

Un monde unique et séquestré foisonnant d’histoires vieilles de plusieurs siècles. Des bois, des grottes, des côtes, des temples anciens… Les Boissombres regorgent de casse-têtes à résoudre et de secrets qui ne demandent qu’à être dévoilés.

Récoltez et fabriquez

Ramassez des ressources rares comme des cristaux magiques, de la ferraille et des composants électriques afin de construire de nouveaux objets, des structures et des améliorations !

Combattez

Affrontez des animaux sauvages précaires et des adversaires surnaturels à l’aide des capacités uniques de votre essaim de Farfelins et de votre fidèle aspirateur, le Souffle-qui-peut !

À la tombée de la nuit

« La nuit est mauvaise ! » Les habitants des Boissombres le répètent souvent, et avec raison. Ici, des êtres maléfiques se tapissent dans l’ombre, alors ce serait une bonne idée de ne pas trop vous éloigner du feu de camp avant l’aube.

Last Soul sortira en avril ou en mai 2022 sur Nintendo Switch.

Battle Spirits: Connected Battlers sortira le 20 janvier prochain au Japon.

Rocket Panda Games, Mages et GameLoop ont annoncé aujourd’hui que leur jeu de combat Phantom Breaker : Omnia a été retardé. Il est désormais prévu pour début 2022.

Bear and Breakfast est lui aussi repoussé à début 2022.

Dans Bear and Breakfast, un jeu d’aventure et de gestion tranquille, incarnez un ours au bon cœur et essayez de gérer un bed and breakfast dans les bois. Hank et ses amis trouvent une cabane abandonnée et, à grand renfort d’ingéniosité adolescente, décident d’en faire un bed and breakfast pour gagner de l’argent avec les touristes. Votre affaire prend de l’ampleur, tout comme le mystère de la forêt, et Hank ne tarde pas à découvrir une histoire encore plus dense que la forêt.

Personnalisez votre auberge avec des douzaines de chambres, salles de bain, salons et divertissements.

Chaque pièce peut être personnalisée individuellement avec ses propres meubles et décorations.

Attirez des gens dans la forêt pour qu’ils restent à votre auberge. Faites plaisir à vos clients pour maintenir votre réputation, obtenir des pourboires et en attirer des nouveaux !

Terminez des objectifs et des histoires pour obtenir des ajouts et des avantages pour votre auberge.

Découvrez un monde riche en histoires, quêtes secondaires, personnages et secrets.

Et on termine avec un dernier report: Reverse Collapse: Code Name Bakery est aussi repoussé à l’an prochain.