Top des ventes de la semaine au Japon: WarioWare en forme, Tales of Arise continu le déclin

WarioWare: Get It Together!

Voici le top des ventes de la semaine (du 6 au 12 septembre) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Une semaine 37 assez chargée pour le marché des jeux vidéo au Japon, avec un bon nombre de nouveaux jeux dans le Top 10. WarioWare connaît un excellent début, avec 72 277 exemplaires vendus au cours des premiers jours rien qu’avec la version physique. Il s’agit du meilleur démarrage de la série depuis WarioWare : Touched ! sur Nintendo DS en 2004… C’est pas le meilleur lancement, mais c’est loin d’être le pire et surtout, c’est sans compter les ventes eShop qui sont bien plus démocratisées de nos jours qu’à l’époque. Surtout sur ce type de jeu.

Ys IX : Monstrum Nox connaît des débuts décevants avec seulement 7 324 exemplaires vendus. C’est légèrement supérieur à Ys VIII : Lacrimosa of Dana, qui avait débuté avec 6 817. Mais contrairement à Ys VIII : Lacrimosa of Dana, il s’agissait de la première sortie portable d’Ys IX : Monstrum Nox. Il semble que Nihon Falcom n’ait pas réussi à élargir son public sur Nintendo Switch, ce qui n’est guère surprenant puisque les portages tardifs vendus au prix fort et sans ajouts significatifs se vendent rarement bien.

Le lancement de la semaine est Tales of Arise, mais il poursuit le déclin de la série au Japon avec des ventes toujours aussi basses par rapport aux habitudes de la séries, et ceux, malgré sa présence sur Ps5.

01./00. [PS4] Tales of Arise # <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.09.09} (¥7.980) – 151.316 / NEW

02./00. [NSW] WarioWare: Get It Together! <ETC> (Nintendo) {2021.09.10} (¥4.980) – 72.277 / NEW

03./00. [PS5] Tales of Arise # <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2021.09.09} (¥7.980) – 50.482 / NEW

04./01. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 14.628 / 2.818.859 (-6%)

05./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.863 / 4.039.388 (-11%)

06./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 13.529 / 2.180.811 (-5%)

07./04. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 8.749 / 2.367.610 (-15%)

08./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 8.428 / 4.416.060 (-13%)

09./00. [NSW] Ys IX: Monstrum Nox <RPG> (Nippon Ichi Software) {2021.09.09} (¥6.980) – 7.324 / NEW

10./08. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.012 / 4.135.212 (-10%)

De manière assez surprenante, la Nintendo Switch a connu une légère augmentation cette semaine avec 67 114 consoles vendues. Jusqu’à présent, il semble que la sortie prochaine du modèle OLED n’ait pas eu d’impact notable sur les ventes de Nintendo Switch. Les précommandes débuteront la semaine prochaine (le 24 septembre) et c’est à ce moment-là que nous pourrions voir les gens commencer à retarder l’achat des modèles actuels pour obtenir le modèle OLED à la place. Mais si les dernières semaines et les derniers mois sont une indication, il ne devrait pas y avoir de baisse massive des ventes (à moins que Nintendo ne décide de limiter les expéditions pour faire de la place pour le nouveau modèle).