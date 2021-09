Chunkybox Games dévoile Wildcat Gun Machine sur Nintendo Switch

Posez vos coussinets sur la démo de Wildcat Gun Machine, sur Steam à partir du 1er octobre

Hambourg, Allemagne – 17 septembre 2021 – Daedalic Entertainment et Chunkybox Games sont sur le point de faire chat-virer les joueurs avec l’annonce officielle de Wildcat Gun Machine. Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à la fin de l’année 2021, Wildcat Gun Machine est un jeu unique d’exploration de donjon croquettement exécuté.

Armé d’une grande variété de pistolets, d’une miaoutagne de balles et d’une mauvaise chattitude, vous entrerez dans les donjons des balles de l’enfer et affronterez une formidable hordes d’adversaires à fourrure, comme des bêtes de chair dégoûtantes et d’autres monstres féroces à la gâchatte facile.

Fanchastique, une conception délibérée

Pour que les rencontres avec les ennemis soient difficiles et équilibrées, tous les donjons sont spécifiquement conçus – et non aléatoires – pour offrir des énigmes de combat difficiles qui nécessiteront des solutions créatives à des problèmes mortels. Bien entendu, la plupart de ces solutions se présentent sous la forme de l’un des 40 types d’armes à feu disponibles, toutes plus explosives les unes que les autres.

N’oubliez pas que la seule chose que les chats préfèrent à la poursuite d’un laser, c’est de le mettre entre les yeux de leurs ennemis.

Charactéristiques principales :