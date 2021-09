La vidéo du 5e anniversaire de Pokémon GO est là !

Depuis son lancement en juillet 2016, Pokémon GO a vécu cinq magnifiques années ! Pour célébrer cet événement et remercier tous les Dresseurs d’avoir marché, découvert et changé le monde avec le jeu, Pokémon GO a rassemblé dans une vidéo spéciale certains des moments les plus mémorables de ces cinq dernières années !

Retrouvez tous les moments qui ont fait le succès de Pokémon GO dans la vidéo ci-dessus :

Cette vidéo est un montage des expériences réelles des dresseuses et dresseurs Pokémon du monde entier. Au cours des cinq dernières années, chacun d’entre eux et d’entre elles ont vécu ses propres aventures aux côtés des Pokémon pour une découverte sans limite. Peu importe où les aventures mènent, le monde de Pokémon GO garde connecté tous les dresseurs à travers ce monde magique des Pokémon.