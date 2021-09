TAILS OF IRON, l’Action-RPG épique sort aujourd’hui sur toutes les plateformes !

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 17 septembre 2021 : United Label, Odd Bug Studio et Just For Games ont le plaisir d’annoncer que le très attendu jeu d’action-aventure RPG Tails of Iron est désormais officiellement disponible en édition physique sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, et Nintendo Switch. Les joueurs peuvent enfin explorer les biomes dessinés à la main, d’une beauté trompeuse, combattre les généraux surdimensionnés du Clan des Grenouilles et prendre part à l’affrontement sauvage entre rongeurs et amphibiens, tout en écoutant la narration de l’emblématique Doug Cockle (Geralt de Riv de la série de jeux The Witcher).

Les éditions next gen verront le titre encore amélioré, les joueurs bénéficiant des gâchettes adaptatives DualSense, qui améliorent l’expérience de combat avec des réponses pondérées lors du blocage, de la parade ou du chargement d’une arme, en plus de la résolution native 4k et des visuels 60fps.

Créé par l’équipe de développement indépendante Odd Bug Studio, publié par United Label et distribué en France par Just For Games, Tails of Iron suit l’histoire de Redgi, héritier du trône des rats, alors qu’il se lance dans une quête périlleuse pour reprendre son royaume au clan des grenouilles sans pitié. La nouvelle bande-annonce macabre confirme que les joueurs devront faire preuve d’une « volonté de fer » s’ils veulent sauver leurs frères et rétablir la paix dans le pays.