La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Diablo II, World War Z, Youtubers Life 2, etc.)

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Diablo II: Resurrected – 7.7GB

World War Z – 6.7GB

Kirakira Stars Idol Project Memories – 3.2GB

The Lightbringer – 2.9GB

Youtubers Life 2 – 2.7GB

The Plane Effect – 2.5GB

SGC – Short Games Collection #1 – 2.4GB

Unsighted – 2.0GB

Grisia Phantom Trigger 06 – 1.8GB

ConnecTank – 1.5GB

Warp Frontier – 1.0GB

Bonfire Peaks – 935MB

Creepy Tale 2 – 680MB

Survival Z – 670MB

Fantasy Friends: Under the Sea – 597MB

Work Trip – 584MB

UnMetal – 535MB

Monster Truck Arena – 437MB

Gearshifters – 400MB

Steel Assault – 279MB

Mountain Bike Hill Climb Race: Real 2D Arcade Dirt Racing Games – 260MB

Hampuzz – 253MB

Sakura Swim Club – 244MB

Blind Postman – 234MB

Nira – 178MB

Haustoria – 161MB

DroneRidge – 151MB

Prepare the First RPG Village: The Adventures of Nyanzou&Kumakichi – Escape Game Series – 117MB

Top Down Racer – 105MB

Don’t Touch this Button! – 96MB

Cube Samurai: Run Squared – 87MB

Super Arcade Football – 41MB