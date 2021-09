STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town sera le prochain jeu gratuit du Nintendo Switch Online

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a un programme d’essai dans lequel ils offrent des téléchargements de jeux complets pour une durée limitée.

Si le Japon et l’Europe ont essayé Daemon X Machina, du 13 au 19 septembre, les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online US vont eux découvrir STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town du 22 septembre, 10 heures PT – 28 septembre, 23h59 PT ! Comme a chaque fois, cet essai et gratuit et le jeu est jouable dans son intégralité sur la période de l’offre.

On ne sait pas encore si on aura droit aussi en Europe a un essai de STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town. Certains Game Trials sont organisés dans plusieurs régions, mais ce n’est pas toujours le cas. Comme a chaque fois, pour profiter de l’offre d’essai en Europe, il suffit de passer votre compte Nintendo Switch Online en region US pour récupérer le jeu sur l’eShop dédié. Puis après le lancer depuis le même compte (que vous avez remis sur le pays « France »). Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop Japonais ou US, voici un guide qui vous y aidera.