Dandy Ace est un jeu d’action loufoque où vous incarnez un magicien fabuleux qui utilise et combine des cartes magiques, en affrontant et pillant tout sur son passage dans l’espoir de vaincre l’Illusionniste aux yeux verts et de se libérer d’un miroir maudit.

Dandy Ace sortira la semaine prochaine sur Nintendo Switch, sur l’eShop, le 28 septembre.

Dandy Ace est un roguelike effréné où vous incarnez un magicien fabuleux qui utilise et combine des cartes magiques, en affrontant et pillant tout sur son passage dans l’espoir de vaincre l’Illusionniste aux yeux verts, Lele, qui l’a emprisonné dans un miroir maudit. Tout en traversant le palais en perpétuelle transformation de Lele, combinez différentes cartes avec plus d’un millier de possibilités, chacune ayant ses propres styles de jeu et pouvoirs. Chaque partie apporte de nouveaux défis et combinaisons que vous pourrez explorer au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de Lele. Incarnez Dandy Ace, le héros incroyable, et survivez aux défis de l’extravagant et luxueux palais en perpétuelle transformation, créé pour le vaincre et rempli de créatures étranges ainsi que de boss excentriques. Trouvez toutes les cartes magiques, récupérez des éclats ainsi que des pièces d’or, et obtenez de l’aide de la part de ses assistants et d’alliés insolites.